Επιχειρήσεις του Λιμενικού σε Σάμο, Ρέθυμνο και Ιεράπετρα: Διασώθηκαν 131 αλλοδαποί, τρεις διακινητές συνελήφθησαν
Καταδιώξεις, διασώσεις και εξαρθρώσεις κυκλωμάτων διακίνησης
Σειρά συντονισμένων επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο σε περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης, με συνολικό απολογισμό 131 εντοπισθέντες αλλοδαπούς και τρεις συλλήψεις διακινητών.
Οι επιχειρήσεις εκτυλίχθηκαν στη Σάμο, το Ρέθυμνο και την Ιεράπετρα, ενώ παράλληλα καταγράφηκε εντοπισμός πυρομαχικού υλικού στην Κω και πραγματοποιήθηκαν διακομιδές ασθενών.
Ειδικότερα τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, στη Σάμο, λιμενικές Αρχές εντόπισαν ύποπτο ταχύπλοο σκάφος που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, με το σκάφος να προσάραζει στο Ακρωτήριο Πράσου.
Εντοπίστηκαν 14 αλλοδαποί (3 άνδρες, 8 γυναίκες και 3 ανήλικοι), ενώ συνελήφθη ένας 24χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν ως διακινητής. Οι μεταφερόμενοι δήλωσαν ότι κατέβαλαν έως 5.000 ευρώ για τη μεταφορά τους.
Στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης:
Στην πρώτη, περισυνελέγησαν 32 αλλοδαποί (όλοι άνδρες) και συνελήφθη ένας 24χρονος υπήκοος Αιγύπτου ως διακινητής.
Στη δεύτερη, εντοπίστηκαν 42 αλλοδαποί (41 άνδρες και μία γυναίκα) και συνελήφθη ένας 22χρονος υπήκοος Σουδάν.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιβαίνοντες είχαν ξεκινήσει από τη Λιβύη, καταβάλλοντας ποσά από 1.500 έως 3.000 ευρώ.
Τέλος, σε ξεχωριστό περιστατικό, στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας εντοπίστηκαν 43 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό διακινητών.
Οι Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ελέγχους, αντιμετωπίζοντας αυξημένες μεταναστευτικές ροές και περιστατικά ασφάλειας.
