Αγρότες από Μάλγαρα, Κύμινα και Χαλάστρα βγήκαν ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ
Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ έστησαν φραγμό για να μη βγουν τα τρακτέρ στην Εθνική

Στο δρόμο βγήκαν ξανά με τα τρακτέρ τους οι αγρότες από Μάλγαρα, Κύμινα, Χαλάστρα.

Αφού συγκεντρώθηκαν στα Μάλγαρα θέλησαν να βγουν στην Εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Ωστόσο δυνάμεις της ΕΛΑΣ έστησαν φραγμό για να μη βγουν τα τρακτέρ στην Εθνική.

Μετά από συζητήσεις με την Τροχαία τους επετράπη να περάσουν από τη γέφυρα και να σταθμεύσουν τα τρακτέρ τους σε παράδρομο της Εθνικής.


Οι παραγωγοί τονίζουν ότι τα αιτήματά τους εξακολουθούν μην έχουν υλοποιηθεί και ζητούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση την ίδια ώρα που τιμές των λιπασμάτων και του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί.

Αν δεν γίνει κάτι οι παραγωγοί λένε πως θα προχωρήσουν σε δυναμικότερες ενέργειες, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στην εθνική οδό.

