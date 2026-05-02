Σκόπελος: Αγωνία για βρέφος 19 μηνών που διακομίστηκε στον Βόλο γιατί φοβήθηκαν ότι ήπιε ποντικοφάρμακο
ΕΛΛΑΔΑ
Σκόπελος Βόλος Βρέφος

Σκόπελος: Αγωνία για βρέφος 19 μηνών που διακομίστηκε στον Βόλο γιατί φοβήθηκαν ότι ήπιε ποντικοφάρμακο

Πολύ δύσκολη ήταν η μεταφορά του καθώς οι ισχυροί άνεμοι ανάγκασαν το πρώτο σκάφος που το παρέλαβε, να επιστρέψει πίσω

Σκόπελος: Αγωνία για βρέφος 19 μηνών που διακομίστηκε στον Βόλο γιατί φοβήθηκαν ότι ήπιε ποντικοφάρμακο
Επείγουσα διακομιδή βρέφους μόλις 19 μηνών από τη Σκόπελο στον Βόλο ανήμερα της Πρωτομαγιάς κινητοποίησε υγειονομικές και λιμενικές αρχές, μετά από υποψία κατάποσης επικίνδυνης ουσίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω έλεγχο.

Η μεταφορά αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς επιχειρήθηκε αρχικά με ιδιωτικό σκάφος, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωσή της, οδηγώντας σε προσωρινή επιστροφή. Τελικά, με τη συνδρομή δεύτερου πλωτού μέσου που έφτασε από την Αλόννησο, το βρέφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στον Βόλο.

Στο Νοσοκομείο Βόλου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και πλύση στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Αν και δεν παρουσίασε εμφανή συμπτώματα δηλητηρίασης, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του για τουλάχιστον 48 ώρες, με επαναλαμβανόμενους ελέγχους, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επιπλοκής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

