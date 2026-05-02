Αμπελόκηποι: Η καταγγελία που αποκάλυψε τη φρίκη στο παράνομο γηροκομείο, η 72χρονη «εγκέφαλος» προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς
Τέσσερις ηλικιωμένες κρατούνταν ουσιαστικά φυλακισμένες, με την επικοινωνία τους με τους συγγενείς να είναι αυστηρά ελεγχόμενη - Τι λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ
Αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του παράνομου «γηροκομείου» στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φαίνεται να ζούσαν σε άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες, αποκομμένες από τον έξω κόσμο, σε έναν χώρο που δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως κολαστήριο.
Η 72χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να διαχειριζόταν και να εκμεταλλευόταν τη δομή, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέα και κοινωνικών λειτουργών της Περιφέρειας Αττικής. Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση κατ' επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι τέσσερις ηλικιωμένες κρατούνταν ουσιαστικά φυλακισμένες, με την επικοινωνία τους με τους συγγενείς να είναι αυστηρά ελεγχόμενη. Τα κινητά τους τηλέφωνα είχαν αφαιρεθεί και κάθε επαφή με τις οικογένειές τους γινόταν αποκλειστικά μέσω του τηλεφώνου της κατηγορουμένης.
Κατά την έφοδο της αστυνομίας στο διαμέρισμα της οδού Σεβαστουπόλεως, η 72χρονη αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο στις Αρχές, ενώ όταν τελικά άνοιξε την πόρτα, προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, ισχυριζόμενη ότι ήταν απλή ένοικος και δίνοντας ψευδή στοιχεία για τις ηλικιωμένες.
Η εικόνα που αντίκρισαν οι Αρχές ήταν αποκαρδιωτική: οι γυναίκες ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, χωρίς την απαιτούμενη φροντίδα και σε έναν χώρο περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηλικιωμένες έτρωγαν ληγμένα τρόφιμα και υπήρχε σοβαρή έλλειψη υγιεινής.
Μία από τις ηλικιωμένες, μετά την απομάκρυνσή της από το «γηροκομείο», μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την πλήρη γνώση των συγγενών για τις συνθήκες διαβίωσης και την κακοποίηση των ηλικιωμένων, οι περισσότεροι αρνήθηκαν να παραλάβουν τις γυναίκες και να αναλάβουν τη φροντίδα τους. Μόνο μία από αυτές αποχώρησε με τον γιο της, ενώ για τις υπόλοιπες αναζητούνται κατάλληλες δομές φιλοξενίας.
Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
Όπως εξήγησε, καταγγελίες για αντίστοιχες περιπτώσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή, είτε στην Ελληνική Αστυνομία είτε στην Περιφέρεια, ώστε να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες υπό την εποπτεία του εισαγγελέα. Η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι οι Αρχές διερευνούν πλέον εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών.
Παράλληλα, επισήμανε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει σοβαρότατα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την πλήρη απομόνωση των ηλικιωμένων από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Η καταγγελία που αποκάλυψε τη φρίκηΗ υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία της κόρης μιας εκ των ηλικιωμένων, η οποία είχε συμφωνήσει να καταβάλει 650 ευρώ μηνιαίως για τη φιλοξενία της μητέρας της, μέσω αγγελίας. Ωστόσο, η 72χρονη φέρεται να ζήτησε επιπλέον 2.000 ευρώ, εκβιάζοντας την κόρη με την απειλή ότι, αν δεν τα καταβάλει, θα εγκατέλειπε τη μητέρα της «σε κάδο απορριμμάτων». Μάλιστα, η κόρη δέχθηκε και ανώνυμο τηλεφώνημα από άνδρα, ο οποίος επανέλαβε την ίδια απειλή.
Τι λέει η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίπτωση ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία απομακρύνθηκε από την κόρη της μετά τον εκβιασμό που καταγγέλθηκε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως ήταν υποσιτισμένη.
«Η άσκηση της ποινικής δίωξης αφορά έκθεση κατ’ επάγγελμα», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα