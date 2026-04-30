Ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο στην Πάργα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάργα Λεωφορείο Συλλήψεις Ανήλικοι

Ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο στην Πάργα

Οι ανήλικοι και οι γονείς τους συνελήφθησαν - Απείλησαν με σουγιά την μαθήτρια για να της πάρουν το κινητό της τηλέφωνο

Ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο στην Πάργα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ανήλικοι μαθητές απείλησαν με σουγιά ανήλικη μέσα σε λεωφορείο στην Πάργα για να της αρπάξουν το κινητό της τηλέφωνο.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο μαθητές (ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός), ενώ βρίσκονταν μέσα σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές, προσέγγισαν ένα ανήλικο κορίτσι και με την απειλή σουγιά απαίτησαν να τους παραδώσει το κινητό της τηλέφωνο, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Η μαθήτρια αρνήθηκε και έδωσε το κινητό της σε μία φίλη της ενώ στη συνέχεια αποβιβάστηκε από το λεωφορείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Πάργας ξεκίνησαν την αναζήτηση και κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο δράστες το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε ο σουγιάς, ο οποίος είχε λάμα μήκους οκτώ εκατοστών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαναρίου δεν περιορίζεται μόνο στους δύο ανήλικους, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις περί όπλων.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

