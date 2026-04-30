Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 18χρονου για οδήγηση με 163 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 18χρονου για οδήγηση με 163 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90
Ο νεαρός συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση
Με ταχύτητα 163 χλμ/ώρα οδηγούσε ένας 18χρονος στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.
Ο νεαρός εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κινείται με το αυτοκίνητό του υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 90 χλμ/ώρα, γεγονός που καθιστούσε άμεσο τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.
Ο 18χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ο νεαρός εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κινείται με το αυτοκίνητό του υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 90 χλμ/ώρα, γεγονός που καθιστούσε άμεσο τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.
Ο 18χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
