Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος που έτρεχε με 177 χλμ. με όριο τα 70 στην Εθνική Οδό Μουδανίων
Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης σε έναν 20χρονο ημεδαπό, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο νεαρός εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες να κινείται με αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης–Μουδανίων, αναπτύσσοντας ταχύτητα που έφτανε τα 177 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, δεν είχε προσαρμόσει την οδήγησή του στις συνθήκες που επικρατούσαν στον δρόμο, ενώ στερούνταν και των απαραίτητων εγγράφων που οφείλει να φέρει κάθε οδηγός κατά την κυκλοφορία του οχήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση θα ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία.

πηγή: thesstoday
