Αιδηψός: Εντόπισε νεκρή την 34χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αντιμέτωπος με μια σοκαριστική εικόνα βρέθηκε ένας 51χρονος άνδρας σε περιοχή της Αιδηψού, όταν επέστρεψε στο σπίτι του και εντόπισε τη 34χρονη σύντροφό του χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr άμεσα ειδοποιήθηκαν ασθενοφόρο και αστυνομία, όμως παρά την κινητοποίηση των αρχών, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία από την προανάκριση του Αστυνομικού Σταθμού Αιδηψού, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με όλα τα δεδομένα να συγκλίνουν προς το ενδεχόμενο θανάτου από παθολογικά αίτια.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην αιφνίδια απώλεια της 34χρονης αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροτομή που έχει ήδη παραγγελθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

