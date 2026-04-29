Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλη ταλαιπωρία σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα της κυκλοφορίας το πρωί στο λεκανοπέδιο Αττικής, με εκτεταμένες καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες και σημαντικά προβλήματα τόσο στα βόρεια προάστια όσο και στο κέντρο της Αθήνας.

Στον Κηφισό καταγράφεται η μεγαλύτερη συμφόρηση, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, όπου τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία.

Εικόνα της κίνησης, ώρα 08:30


Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στην κάθοδο, με καθυστερήσεις κατά τμήματα από τη Μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ.

Στη Λεωφόρο Αθηνών παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους κάθετους δρόμους που οδηγούν προς τον Κηφισό.

Έντονα προβλήματα εντοπίζονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου, με το μεγαλύτερο βάρος να καταγράφεται στα τμήματα Αμαρουσίου, Χαλανδρίου και Νέου Ψυχικού.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στη Μεσογείων, ιδιαίτερα από το ύψος του Χολαργού προς το κέντρο, καθώς και στη λεωφόρο Κατεχάκη, κυρίως στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη λεωφόρο Γαλατσίου και στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια και το Σύνταγμα.

Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα ανόδου από την Ηλιούπολη προς το κέντρο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή λεωφόρο από το Παλαιό Φάληρο έως τη Νέα Σμύρνη και κατά τμήματα έως τον Πειραιά.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με αυξημένη ροή οχημάτων στις εισόδους και εξόδους της πόλης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

