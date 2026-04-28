Στο πένθος η Ρόδος για τον 40χρονο πιλότο Βασίλη Βασιλαρά που πέθανε στις ΗΠΑ
Ήταν γιος του Γιώργου Βασιλαρά που είχε διατελέσει ποδοσφαιριστής στις ομάδες της Ρόδου και του Διαγόρα
Την τελευταία του πνοή άφησε 40χρονος ελληνικής καταγωγής που εργαζόταν στις ΗΠΑ ως κυβερνήτης αεροσκαφών.
Ο λόγος για τον Βασίλη Βασιλαρά, που ήταν γιος του αείμνηστου Γιώργου Βασιλαρά που είχε διατελέσει ποδοσφαιριστής στις ομάδες της Ρόδου και του Διαγόρα, σύμφωνα με το rodiaki.gr. Ο Βασίλης γεννήθηκε στη Ροδο 30 Δεκεμβρίου του 1986 και ξεκίνησε την καριέρα του το 1998 στο γραφείο του πατέρα του, το Flight Center και αγάπησε πολύ την πλοήγηση αεροσκαφών βάζοντας ως στόχο να γίνει πιλότος.
Το 2002 μετανάστευσε στις ΗΠΑ και εγκαταστάθηκε στο Τέξας προκειμένου να τελειώσει το Λύκειο ένα χρόνο αργότερα ενώ στη συνέχεια και για δύο χρόνια εργάστηκε στη Νέα Υόρκη. Το 2006 μετέβη στο Ορλάντο στην Φλόριντα για να σπουδάσει πιλότος. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, το 2009, μετέβη ξανά στη Νέα Υόρκη όπου προσελήφθη αρχικά στην Delta Airlines συνεχίζοντας την εκπαίδευσή του σε μικρά αεροσκάφη Piper και Cessna, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Στη συνέχεια έγινε συγκυβερνήτης στην Delta Republic όπου πετούσε Embraer, ενώ προσελήφθη στην Spirit Αrlines πετώντας τα Α319/ Α320 και Α321 όπου ήταν συγκυβερνήτης. Το 2018 έγινε κυβερνήτης στα Airbus.
Μετά το 2023 ο Βασίλης εργάστηκε στην United στα Β737 ως συγκυβερνήτης με έδρα το Λος Άντζελες/ Το 2025 ξεκίνησε ως κυβερνήτης στην United στα Β737 αλλά δυστυχώς το Μάιο του 2025 έπρεπε να σταματήσει λόγω σοβαρών προβλημάτων που παρουσίασε η υγεία του, σύμφωνα με το rodiaki.gr.
Ο Βασίλης Βασιλαράς ήταν παντρεμένος με αεροσυνοδό της Delta και είχε αποκτήσει έναν γιο που σήμερα είναι έξι ετών. Η κηδεία το θα γίνει στη Ρόδο.
