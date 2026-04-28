Με Chinook έγινε η απομάκρυνση του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε σε ελαιώνα στην Κρήτη, δείτε φωτογραφίες
Με τη συνδρομή ελικοπτέρου τύπου Chinook πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η επιχείρηση απομάκρυνσης και μεταφοράς του ελικοπτέρου Augusta Bell από ελαιώνα κοντά στο χωριό Αμαριανό στην Κρήτη, το οποίο είχε πραγματοποιήσει την προηγούμενη ημέρα αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικής βλάβης.
Από την πρώτη στιγμή, πραγματογνώμονες και στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που έσπευσαν στο σημείο έκριναν ότι ο ασφαλέστερος και ταχύτερος τρόπος μεταφοράς του ελικοπτέρου έρευνας και διάσωσης ήταν η χρήση ελικοπτέρου βαρέως τύπου, όπως το Chinook, το οποίο διαθέτουν τόσο η Πολεμική Αεροπορία όσο και ο Στρατός Ξηράς.
Από εχθές Δευτέρα, μηχανήματα έργου της Πολεμικής Αεροπορίας προχώρησαν σε αποψίλωση του ελαιώνα, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή ανύψωση και απομάκρυνση του ελικοπτέρου, χωρίς επιπλοκές κατά τη διαδικασία, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
Το Augusta Bell, παρά τη σκληρή προσγείωση, χαρακτηρίζεται επισκευάσιμο και έχει ήδη μεταφερθεί στην Αεροπορική Βάση Καστελίου για τεχνικό έλεγχο και αποκατάσταση.
Υπενθυμίζεται ότι το τετραμελές πλήρωμα που επέβαινε στο ελικόπτερο κατά την αναγκαστική προσγείωση είναι καλά στην υγεία του. Η μεταφορά τους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε προληπτικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για ιπτάμενο προσωπικό σε περιστατικά βαριάς προσγείωσης.
