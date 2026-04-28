Ο 89χρονος τραυμάτισε 4 γραμματείς του Πρωτοδικείου και άφησε επιστολές, λέει ο πρόεδρος του ΔΣΑ για τους πυροβολισμούς στο Εφετείο
Όπως είπε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, ο ηλικιωμένος δράστης άφησε στο σημείο ορισμένες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες
Ο 89χρονος που μετά την εισβολή στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό έφτασε στο Εφετείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλες τέσσερις γυναίκες, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος ο οποίος είπε ότι ο δράστης άφησε ορισμένες επιστολές στο σημείο.
«Σπεύσαμε αμέσως μόλις ακούσαμε για το επεισόδιο. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένο κύριο ο οποίος με μία τροποποιημένη καραμπίνα, πυροβόλησε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά τέσσερις γραμματείς του πρωτοδικείου», είπε ο κ. Κουτσόλαμπρος.
«Πριν από λίγο οι γυναίκες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία. Όπως τις είδα εγώ, δεν φαίνεται να έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα», συμπλήρωσε για την κατάσταση των τραυματιών
