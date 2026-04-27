Σύγχρονες λύσεις πληρωμών μέσω POS και e-commerce που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν τα έσοδά τους άμεσα διαθέσιμα.
Αρκουδάκι εμφανίστηκε στη μέση του δρόμου στην Εορδαία, δείτε βίντεο
Αρκουδάκι εμφανίστηκε στη μέση του δρόμου στην Εορδαία, δείτε βίντεο
Το μικρό ζώο φαίνεται να ξαποσταίνει πίνοντας νερό σε μία λακούβα δίπλα στη γέφυρα λίγο πριν την είσοδο στο χωριό Γαλάτεια
Αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές θέαμα ήρθε ένας οδηγός αυτοκινήτου το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4), καθώς στη γέφυρα λίγο πριν την είσοδο στο χωριό Γαλάτεια, στην Εορδαία, συνάντησε ένα αρκουδάκι.
Μόλις το αντίκρισε, ο οδηγός αποφάσισε να ακινητοποιήσει το όχημά του και να καταγράψει αυτή τη σπάνια στιγμή.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του kozan.gr, το μικρό άγριο ζώο αρχικά τρέχει στη μέση του δρόμου και μετά από λίγα δευτερόλεπτα σταματάει δίπλα σε μία λακούβα με νερό σε έναν χωμάτινο δρόμο για να ξαποστάσει. Αφού ήπιε νερό και ανέκτησε τις δυνάμεις του απομακρύνθηκε τρέχοντας.
Μόλις το αντίκρισε, ο οδηγός αποφάσισε να ακινητοποιήσει το όχημά του και να καταγράψει αυτή τη σπάνια στιγμή.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του kozan.gr, το μικρό άγριο ζώο αρχικά τρέχει στη μέση του δρόμου και μετά από λίγα δευτερόλεπτα σταματάει δίπλα σε μία λακούβα με νερό σε έναν χωμάτινο δρόμο για να ξαποστάσει. Αφού ήπιε νερό και ανέκτησε τις δυνάμεις του απομακρύνθηκε τρέχοντας.
