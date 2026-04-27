Τροχαία Αττικής: 20 συλλήψεις οδηγών το τελευταίο πενθήμερο – Πιωμένοι οι 10
Συλλήψεις Τροχαία Αττικής Τροχαία Αλκοόλ

Τροχαία Αττικής: 20 συλλήψεις οδηγών το τελευταίο πενθήμερο – Πιωμένοι οι 10

Στο πλαίσιο των ελέγχων, ακινητοποιήθηκαν 387 οχήματα, αφαιρέθηκαν 544 διπλώματα και 185 άδειες κυκλοφορίας

Τροχαία Αττικής: 20 συλλήψεις οδηγών το τελευταίο πενθήμερο – Πιωμένοι οι 10
Σε 20 συλλήψεις οδηγών εκ των οποίων οι 10 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ προχώρησαν οι αστυνομικοί σε εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποίησαν σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής με χιλιάδες αλκοτέστ και εκατοντάδες παραβάσεις.

Ειδικότερα η Τροχαία Αττικής στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων οδικής ασφάλειας, πραγματοποίησε εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 23η Απριλίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 27 Απριλίου, σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν συνολικά 21.076 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν 187 παραβάσεις και να συλληφθούν 10 οδηγοί οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l.

Παράλληλα, οι αρχές κατέγραψαν συνολικά 3.391 επιπλέον παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων:

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας
Μη χρήση προστατευτικού κράνους
Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
Οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας

Οι παραβάσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.


Ακινητοποιήσεις οχημάτων και αφαίρεση διπλωμάτων

Στο πλαίσιο των ίδιων ελέγχων, ακινητοποιήθηκαν 387 οχήματα, εκ των οποίων τα 137 μεταφέρθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 544 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας.


Χαμηλό ποσοστό παραβατικότητας

Σύμφωνα με την Τροχαία, τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανήλθαν σε μόλις 0,89% επί του συνόλου, στοιχείο που αποτυπώνει τη στοχευμένη φύση των επιχειρήσεων αλλά και την περιορισμένη, σε ποσοστό, αλλά υπαρκτή παραβατικότητα.

