Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 74χρονος από παραλία στη Ραφήνα
Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από ιδιώτες στην παραλία Χρυσή Ακτή
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 74χρονος άνδρας από πολίτες στην παραλία της Χρυσής Ακτής στη Ραφήνα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή και ανασύρθηκε από παρευρισκόμενους στην ακτή.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 74χρονο και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα