Σύγχρονες λύσεις πληρωμών μέσω POS και e-commerce που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν τα έσοδά τους άμεσα διαθέσιμα.
Καινοτομία και Εθνική Ασφάλεια: Ένας διαγωνισμός της ΕΥΠ για νέες ιδέες
Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ανακοινώνει την έναρξη του 1ου διαγωνισμού καινοτομίας «National Security Innovation Challenge» με έμφαση στην Εθνική Ασφάλεια. Πρόκειται για μια ανοιχτή πρωτοβουλία που στοχεύει:
-Στην ανάδειξη καινοτόμων λύσεων και την αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και των συνεργαζομένων φορέων της
-Στην ανάπτυξη ενός ισχυρού εθνικού οικοσυστήματος συνεργασίας στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, μεταξύ των αρμόδιων φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
-Στην ενίσχυση της κουλτούρας καινοτομίας μέσω της υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και ερευνητικών ομάδων στον τομέα των πληροφοριών
Η ΕΥΠ, με τη δράση αυτή, απευθύνεται σε ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), φοιτητές, επαγγελματίες και ομάδες ανάπτυξης τεχνολογίας από όλη την Ελλάδα, καλώντας τους να καταθέσουν πρωτότυπες ιδέες και εφαρμογές που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και ανταποκρίνονται σε πραγματικές προκλήσεις.
Το National Security Innovation Challenge επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς θεματικούς άξονες:
-Σύγχρονοι Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων (Next-Generation Intelligence Analysis)
-Κυβερνοασφάλεια και Φυσική Ασφάλεια σε περιβάλλοντα αυξημένης επικινδυνότητας (Cyber-Physical Security in Contested Environments)
-Ασφάλεια Πληροφοριών & Ανθεκτικές Επικοινωνίες (Information Security & Resilient Communications)
-Προηγμένες έρευνες και Αξιοποίηση Σημάτων Επικοινωνίας (Advanced Investigations & Signal Exploitation)
-Τεχνολογίες Αιχμής με στόχο την υπεροχή στην ασφάλεια (Disruptive Technologies for Security Superiority)
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα και να λάβουν υποστήριξη από μέντορες και ειδικούς του χώρου, ενισχύοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών τους.
Η διαδικασία περιλαμβάνει φάσεις υποβολής προτάσεων, αξιολόγησης, ανάπτυξης υπό την καθοδήγηση (mentorship) ειδικών και τελικής παρουσίασης, με αποκορύφωμα τη βράβευση των καλύτερων ιδεών τον Ιούνιο 2026.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 20 Μαΐου 2026, ΕΔΩ διεκδικώντας τη θέση τους και ένα βραβείο στο National Security Innovation Challenge.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα