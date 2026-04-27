Σύλληψη 28χρονου διακινητή ναρκωτικών στην Κυψέλη, είχε ως ορμητήριο σπίτι στην περιοχή
Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και μετρητά

Στη σύλληψη 28χρονου διακινητή ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Κυψέλης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από διερεύνηση πληροφοριών για άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο οικία στην Κυψέλη, η οποία είχε τεθεί υπό διαρκή διακριτική επιτήρηση. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση.

Κατά την έρευνα στην οικία, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:

523,9 γραμμάρια κάνναβης
590 γραμμάρια κοκαΐνης
60 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
το χρηματικό ποσό των 4.710 ευρώ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
