Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στην Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη απαγγέλθηκε αποκλειστικά και μόνο στην Ειρήνη Μουρτζούκου