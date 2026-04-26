Γάμος σε ρυθμούς ΟΦΗ: Νύφη ξεσήκωσε το γλέντι μετά τον θρίαμβο
ΕΛΛΑΔΑ
28 ΣΧΟΛΙΑ
Η μεγάλη νίκη του ΟΦΗ απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση του τελικού Κυπέλλου, που έφερε το τρόπαιο ξανά στην Κρήτη μετά από 39 χρόνια, προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε όλο το νησί. Οι εκδηλώσεις χαράς πήραν πολλές μορφές, με μία από τις πιο ξεχωριστές να εκτυλίσσεται σε γαμήλια δεξίωση.

Την ώρα του γλεντιού, η νύφη πήρε την πρωτοβουλία κρατώντας μια κόρνα και έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει το πανηγύρι. Η διάθεση απογειώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο τραγουδιστής Γρηγόρης Σαμόλης πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το γνωστό σύνθημα «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», παρασύροντας όλους τους καλεσμένους.

Για λίγα λεπτά, η δεξίωση μετατράπηκε σε… εξέδρα, με το κλίμα να θυμίζει γήπεδο. Η νύφη βρέθηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών, δίνοντας έναν ξεχωριστό, ποδοσφαιρικό τόνο σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης