Γάμος σε ρυθμούς ΟΦΗ: Νύφη ξεσήκωσε το γλέντι μετά τον θρίαμβο
Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για τη νίκη επί του ΠΑΟΚ σε γαμήλιο γλέντι
Η μεγάλη νίκη του ΟΦΗ απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση του τελικού Κυπέλλου, που έφερε το τρόπαιο ξανά στην Κρήτη μετά από 39 χρόνια, προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε όλο το νησί. Οι εκδηλώσεις χαράς πήραν πολλές μορφές, με μία από τις πιο ξεχωριστές να εκτυλίσσεται σε γαμήλια δεξίωση.
Την ώρα του γλεντιού, η νύφη πήρε την πρωτοβουλία κρατώντας μια κόρνα και έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει το πανηγύρι. Η διάθεση απογειώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο τραγουδιστής Γρηγόρης Σαμόλης πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το γνωστό σύνθημα «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», παρασύροντας όλους τους καλεσμένους.
Για λίγα λεπτά, η δεξίωση μετατράπηκε σε… εξέδρα, με το κλίμα να θυμίζει γήπεδο. Η νύφη βρέθηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών, δίνοντας έναν ξεχωριστό, ποδοσφαιρικό τόνο σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της.
