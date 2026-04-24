Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία – Τι πρέπει να ξέρετε

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν εάν είναι στους επιτυχόντες του σχολείου επιλογής τους στην πλατφόρμα των αιτήσεων, κάνοντας είσοδο με τα στοιχεία με τα οποία υποβλήθηκε η αίτηση.Επιπλέον, τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα κάθε Πειραματικού Σχολείου και της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, καθώς οι υποψήφιοι μπορούν να δουν εάν είναι στους εισακτέους ή στο επιλαχόντες, με τον εξαψήφιο κωδικό τους.Επίσης, οι γονείς και οι κηδεμόνες των επιτυχόντων θα λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τους, εφ' όσον το έχουν δηλώσει κατά την αίτηση.Σημειώνεται, ότι μετά την κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία, πραγματοποιήθηκε η δημόσια κλήρωση για την απόδοση του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Ο κατάλογος των τυχαίων αριθμών θα γνωστοποιηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ ( https://depps.minedu.gov.gr ) και της ΔΕΔΗΜΩΣ ( https://dedimos.minedu.gov.gr ).Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απριλίου 2026 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία για το έτος 2025-2026, με 18.346 μαθητές και μαθήτριες να έχουν δηλώσει συμμετοχή. Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα (ΠΣ) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά (ΠΕΣ) σχολεία. Ακολούθως, την Κυριακή 26 Μαΐου 2026 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜΩΣ).Από την Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης Διαδικασιών Εξετάσεων και Κλήρωσης, ορίζεται ότι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει πριν την ημέρα εξετάσεων και να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση στο Εξεταστικό Κέντρο:1. Το έγγραφο της ταυτοπροσωπίας τους το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για υποψήφιους άνω των 12, αλλιώς ταυτοπροσωπία από Κ.Ε.Π. για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη).2. Εκτυπωμένη την αίτησή τους από την πλατφόρμα των αιτήσεων, στην οποία και αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός υποψηφίου και το Εξεταστικό Κέντρο.Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να εισέρχονται στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, έως τις 9:00, οπότε και κλείνει η είσοδος του Εξεταστικού Κέντρου. Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10:00. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται και αποχωρούν από το ΕΚ με ευθύνη των κηδεμόνων τους.Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, σκούρο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και γεωμετρικά όργανα. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού, γόμας, ούτε αριθμομηχανής. Τα κινητά τηλέφωνα και ρολόγια τύπου smart watch απαγορεύονται και θα παραδίδονται στους επιτηρητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα απενεργοποιημένα πλήρως και φυλάσσονται με το όνομα του υποψηφίου.Ο/Η μαθητής/τρια δεν θα πρέπει να γράφει το όνομά του/της στο απαντητικό φύλλο ούτε κάτι άλλο, παρά μόνο τον εξαψήφιο κωδικό του ως υποψηφίου στη προκαθορισμένη θέση (κουτάκια), το οποίο αντιγράφουν προσεκτικά από την εκτυπωμένη αίτηση. Επίσης, οι μαθητές/τριες σε κάθε απάντηση πρέπει να μαυρίζουν όλο το κενό ενός και μόνο κύκλου αυτού που κρίνουν ως σωστή απάντηση, ώστε να είναι εφικτή η οπτική ανάγνωση από το ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη διόρθωση των απαντήσεων.Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι:

- 150 λεπτά για τα Πρότυπα Γυμνάσια και τα Δημόσια Ωνάσεια Γυμνάσια και

- 225 λεπτά για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια,

- 180 λεπτά για τα Πρότυπα Λύκεια και τα Δημόσια Ωνάσεια Λύκεια

- 270 λεπτά για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Λύκεια.



Για υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο χρόνος εξέτασης είναι επαυξημένος κατά 45 λεπτά. Δυνατή αποχώρηση δίνεται μία ώρα (60 λεπτά) μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας.



Για την εισαγωγή στα Πρότυπα, το σύνολο ερωτήσεων είναι 40: Είκοσι (20) για τα Μαθηματικά και είκοσι (20) για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας.



Για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, το σύνολο των ερωτήσεων είναι 60: Είκοσι (20) για τα Μαθηματικά, είκοσι (20) για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας και είκοσι (20) για τα Θρησκευτικά.



Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και το σύνολο των αξιολογικών μονάδων είναι 100 για τα Πρότυπα και 150 για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.



Όσον αφορά στη δοκιμασία για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50: Εικοσιπέντε (25) για τα Μαθηματικά και εικοσιπέντε (25) για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας. Και σε αυτή τη δοκιμασία, όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.