Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛΑΣ σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο με 7 συλλήψεις και ξήλωμα 1.200 μέτρων καλωδίων για ρευματοκλοπές
Επτά συλλήψεις και αποξήλωση καλωδίων μήκους 1.200 μέτρων το οποίο χρησιμοποιούσαν για ρευματοκλοπές ήταν ο απολογισμός ειδικής αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς Ρομά στα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο.
Στην αστυνομική έφοδο συμμετείχαν δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε., της ΔΙ.ΑΣ., της Τροχαίας, αστυνομικός σκύλος και drone. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου και 82 κυνηγετικά φυσίγγια.
Επιπλέον, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 1.200 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν μεταξύ άλλων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, απουσία παιδικών καθισμάτων και έλλειψη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ).
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
