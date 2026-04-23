Πώς έγινε το φονικό στον Άγιο Δημήτριο: Το ραντεβού θανάτου για τα μάτια μιας κοπέλας, συνελήφθη ο 20χρονος ναύτης και άλλοι τρεις
Το θύμα διατηρούσε επί τέσσερα χρόνια σχέση με τη νεαρή γυναίκα η οποία στη συνέχεια συνδέθηκε με τον δράστη - Για ανθρωποκτονία συνελήφθη ο δράστης, για υπόθαλψη ο 18χρονος και οι κοπέλες τους
Σε ένα ραντεβού θανάτου για τα μάτια μιας κοπέλας έχασε τη ζωή του ο 27χρονιος γιος ταξιάρχου της ΕΛΑΣ στον Άγιο Δημήτριο. Ο δράστης, ένας νεαρός ναύτης, 20 ετών τον κάρφωσε μετά από καβγά με μαχαίρι στην καρδιά.
Ο 20χρονος που υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό τη θητεία του εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη. Μαζί του και ένας 18χρονος που ήταν παρών στο σκηνικό, στο πάρκο στον Ασύρματο της περιοχής Αγίου Δημητρίου.
Λίγα λεπτά αργότερα, η συνάντηση εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή, στη διάρκεια της οποίας, ο δράστης έβγαλε μαχαίρι καικάρφωσε στην καρδιά τον 27χρονο γιο του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ο 18χρονος φίλος του δράστη, δεν πρόλαβε να τους σταματήσει. Μετά το φονικό, οι δυο τους έφυγαν με όχημα από το πάρκο, πήγαν και πήραν τις κοπέλες τους και κάθισαν όλοι μαζί κάπου σε ένα δωμάτιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας διέταξε να συλληφθούν όλοι: ο ένας ανθρωποκτονία οι τρεις για υπόθαλψη. Θα οδηγηθούν όλοι μαζί το πρωί σε στρατιωτικό εισαγγελέα διότι ο δράστης είναι ναύτης και εκεί θα χωριστεί η δικογραφία.
Ο 20χρονος, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό, εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, στις 7 το απόγευμα συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, Ευάγγελο Μπιτσαξή. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον με προσοχή κάθε λεπτομέρεια της υπόθεσης, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που οδήγησε από μια προσωπική διαμάχη σε ένα έγκλημα με τραγική κατάληξη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων όσο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε το ραντεβού που αποδείχθηκε μοιραίο.
Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο δράστης έχει συλληφθεί στο παρελθόν σε τυχαίο έλεγχο για κατοχή μαχαιριού.
Ο δράστης δεν είχε ξεπεράσει τον χωρισμό τουΗ υπόθεση της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο αποκτά νέα διάσταση, καθώς τα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα το Protothema φωτίζουν το παρασκήνιο μιας αντιπαράθεσης που, όπως προκύπτει, είχε βαθιές ρίζες και έντονο συναισθηματικό φορτίο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του protothema.gr, το θύμα διατηρούσε επί τέσσερα χρόνια σχέση με τη νεαρή γυναίκα που στη συνέχεια συνδέθηκε με τον 20χρονο δράστη. Ο 27χρονος, παρά τον χωρισμό τους, δεν κατάφερε ποτέ να την ξεπεράσει, με την κοπέλα να παραμένει σταθερά σημείο τριβής και έντονης αντιζηλίας ανάμεσα στους δύο νεαρούς.
Το ραντεβού θανάτουΗ ένταση, που είχε καλλιεργηθεί το τελευταίο διάστημα, φαίνεται πως κορυφώθηκε με την απόφαση των δύο πλευρών να δώσουν ραντεβού «για να λύσουν τις διαφορές τους». Το μοιραίο τετ α τετ κλείστηκε στο πάρκο Ασυρμάτου, στο σημείο που ήδη έχει αναδειχθεί ως τόπος της τραγωδίας. Στο σημείο έφτασαν ο δράστης με έναν φίλο του 18 ετών και συνάντησαν τον 27χρονο. Έφτασαν στο σημείο με διαφορετικά οχήματα, ο ένας χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του πατέρα του και ο άλλος εκείνο του πατριού του.
Συνελήφθη ο 20χρονος δράστης, ο 18χρονος φίλος του και οι κοπέλες τους
