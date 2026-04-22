Ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Εύβοιας, ανήκει σε 82χρονη που είχε εξαφανιστεί στην Ραφήνα
Για την 82χρονη είχε εκδοθεί silver alert
Σε 82χρονη που είχε εξαφανιστεί στις 29 Ιανουαρίου ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στην παραλία Γαλάζια Λίμνη της Εύβοιας.
Η σορός εντοπίστηκε στις 7 Απριλίου 2026 στην Εύβοια και ταυτοποιήθηκε. Η Ευγενία Καρούσου φέρεται να είχε βγει εκείνο το πρωί για μια βόλτα σε κοντινή παραλία στην Ραφήνα όπου διέμενε κι έκτοτε τα ίχνη της είχαν χαθεί. Άγνωστο ακόμη πως η 82χρονη βρέθηκε στο νερό, με τα κύματα να τη ξεβράζουν σχεδόν τρεις μήνες αργότερα στην παραλία της Εύβοιας.
Για τον εντοπισμό της στις 23/3/2026 η «Γραμμή Ζωής» είχε ενεργοποιήσει Silver Alert, μετά από αίτημα της οικογένειας. Η υπηρεσία Silver Alert, την 15 Απριλίου 2026, δέχθηκε πληροφορία σχετικά με τον εντοπισμό σορού σε προχωρημένη σήψη, αδιευκρίνιστου φύλου και ηλικίας από το Λιμεναρχείο Αλιβερίου στις 7 Απριλίου στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στον Δήμο Κύμης - Αλιβερίου.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκε δυστυχώς στην αναζητούμενη ηλικιωμένη Ευγενία Καρούσου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα