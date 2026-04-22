Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στο Κορωπί: Δύο τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση ο 21χρονος αναβάτης
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο Κορωπί, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από τη σύγκρουση ο 21χρονος αναβάτης της μηχανής εκτινάχθηκε από το όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο για νοσηλεία.
Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο 33χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρύτερα και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση από την Τροχαία.
