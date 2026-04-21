Πρόσκληση για rebranding στα λεωφορεία με αμοιβή

Σχεδιαστές, καλλιτέχνες, φοιτητές, δημιουργικά γραφεία — ακόμα και ερασιτέχνες με ιδέα — μπορούν να υποβάλουν πρόταση για τη νέα οπτική ταυτότητα των αστικών λεωφορείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δεν απαιτείται επαγγελματική ιδιότητα. Απαιτείται μόνο δημιουργικότητα.

Οι δύο παράλληλοι ανοιχτοί διαγωνισμοί υλοποιούνται με την υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στοχεύουν σε μια ενιαία, σύγχρονη εικόνα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας...

