Η μεγάλη μέρα έφτασε, η μικρή φώκια με το όνομα Καλυψώ επέστρεψε, υγιής και δυνατή, στην ανοιχτή θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
Φώκια Θάλασσα Γυάρος

Η μεγάλη μέρα έφτασε, η μικρή φώκια με το όνομα Καλυψώ επέστρεψε, υγιής και δυνατή, στην ανοιχτή θάλασσα

«Το ζώο ήταν σε πολύ προβληματική κατάσταση υγείας αλλά κατάφερε και  ανέκαμψε εντυπωσιακά», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook, η Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Φώκιας Μονάχου

Η μεγάλη μέρα έφτασε, η μικρή φώκια με το όνομα Καλυψώ επέστρεψε, υγιής και δυνατή, στην ανοιχτή θάλασσα
Έφτασε η μεγάλη μέρα, που η μικρή Καλυψώ επέστρεψε υγιής και δυνατή στην ανοιχτή θάλασσα.

«Χάρη στην αφοσίωση των ανθρώπων της ομάδας περίθαλψης και των κτηνιάτρων μας, αλλά και στο "τσαγανό" της μικρής φώκιας, ένα ζώο σε πολύ προβληματική κατάσταση υγείας ανέκαμψε εντυπωσιακά. Της ευχόμαστε καλά και ασφαλή ταξίδια στις ελληνικές θάλασσες», είπε σε δημοσίευσή της στο Facebook, η Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Φώκιας Μονάχους-Μονάχου.
Η μεγάλη μέρα έφτασε, η μικρή φώκια με το όνομα Καλυψώ επέστρεψε, υγιής και δυνατή, στην ανοιχτή θάλασσα

Η απελευθέρωση της μικρής Καλυψούς έγινε στην προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου με την παρουσία των φυλάκων της Μονάδας Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου του ΟΦΥΠΕΚΑ και συμπωματικά συνέπεσε με την ημέρα ανακοίνωσης από το ΥΠΕΝ της έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος για ολοκληρωμένη προστασία της περιοχής.



Μια εξέλιξη που παρότι ήρθε μετά από πολλές παλινωδίες και καθυστερήσεις δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως πολύ θετική.

Η μεγάλη μέρα έφτασε, η μικρή φώκια με το όνομα Καλυψώ επέστρεψε, υγιής και δυνατή, στην ανοιχτή θάλασσα

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τους κατοίκους των Λειψών που συμμετείχαν στη διάσωση της Καλυψούς, τον κτηνίατρο κ. Μιχάλης Κοντραφούρης του Κτηνιατρικό Κέντρο Λέρου για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο ζώο, καθώς και την Blue Star Ferries για την ασφαλή μεταφορά του ζώου κατά την διάσωσή του. Ευχαριστούμε επίσης το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο για την φιλοξενία και την τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων περίθαλψης», πρόσθεσαν στη δημοσίευση.

Η μεγάλη μέρα έφτασε, η μικρή φώκια με το όνομα Καλυψώ επέστρεψε, υγιής και δυνατή, στην ανοιχτή θάλασσα

Οι δράσεις διάσωσης και περίθαλψης της MOm για το 2026 στηρίζονται από τη χρηματοδότηση του Monk Seal Alliance.

Η μεγάλη μέρα έφτασε, η μικρή φώκια με το όνομα Καλυψώ επέστρεψε, υγιής και δυνατή, στην ανοιχτή θάλασσα
5 ΣΧΟΛΙΑ

Best of Network

Δείτε Επίσης