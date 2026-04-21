Συνελήφθη 48χρονος με 7.400 λαθραία πακέτα τσιγάρα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού για κατοχή 7.400 λαθραίων πακέτων τσιγάρων προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (20/4) η Αστυνομία στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Ειδικότερα, ο 48χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο μετά από την άφιξή του με πτήση από το Κάιρο και μέσα στις αποσκευές του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7.400 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα