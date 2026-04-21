Ο δρόμος που παραλύει την Αθήνα αλλάζει από φέτος - Τι θα γινει ακριβώς;
Το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα του συγκεκριμένου κόμβου μπαίνει επιτέλους στο χειρουργείο. Το έργο που υπόσχεται να απελευθερώσει χιλιάδες οδηγούς κάθε μέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.
Αν υπάρχει ένα σημείο στην Αθήνα που κάνει τους οδηγούς να χάνουν την υπομονή τους σε καθημερινή βάση, αυτό είναι (και) ο κόμβος Μεταμόρφωσης. Εκεί, η Αττική Οδός συναντά τη Λεωφόρο Κηφισού — τους δύο πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας — δημιουργώντας έναν «κόμβο-πνιγμό» που ταλαιπωρεί τους Αθηναίους εδώ και χρόνια.
Η Αττική Οδός κατασκευάστηκε με σκοπό να αποσυμφορήσει την πόλη, προσφέροντας έναν γρήγορο περιφερειακό άξονα κυκλοφορίας. Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο τις τελευταίες δεκαετίες έχει φέρει και αυτόν τον δρόμο στα όριά του, ιδίως στα σημεία εισόδου και εξόδου.
