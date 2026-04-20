Μαθητές Λυκείων σε ρόλους διοικητικών δικαστών σε εικονικές δίκες για το περιβάλλον
Εκπαιδευτική προσομοίωση διοικητικής δίκης
Με την συμμετοχή μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών Λυκείων το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτική προσομοίωση διοικητικής δίκης («MOOT COURT ΔΠΑ 2026»), με αντικειμενικό σκοπό την εξοικείωσή τους με τη λειτουργία της Διοικητικής Δικαιοσύνης και τις αρχές του κράτους δικαίου.
Η διοργάνωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι μεθαύριο 22 Απριλίου 2026 και έχει ως κεντρική θεματική «Νέοι και Περιβάλλον», αναδεικνύοντας έτσι τον κρίσιμο ρόλο της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην αντιμετώπιση σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων.
Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Δικαιοσύνης και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τα οποία στήριξαν την υλοποίηση της εν λόγω δράσης.
Η ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας υπήρξε εντυπωσιακή, σημειώνεται στην ανακοίνωση, καθώς στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Λύκεια της Αττικής υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός αιτήσεων, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον των νέων για ζητήματα δικαιοσύνης και περιβάλλοντος.
Κατά την προκριματική διαδικασία, οι ομάδες μαθητών, υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων καθηγητών, κλήθηκαν να καταρτίσουν και να υποβάλουν υπομνήματα, προσεγγίζοντας το αντικείμενο της υπόθεσης με επιστημονική μεθοδολογία και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία.
«Το υψηλό επίπεδο των υποβαλλόμενων εργασιών και η σοβαρότητα με την οποία οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση αξίζουν ιδιαίτερης μνείας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, στην οποία προστίθενται ότι μετά από αξιολόγηση από επιτροπή δικαστών, επελέγησαν οι 16 ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία, οι οποίες προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο της προσομοίωσης.
Οι συμμετέχοντες μαθητές θα βιώσουν τη δικαστική διαδικασία, αναλαμβάνοντας ρόλους διαδίκων και δικαστών και θα αναπτύξουν δεξιότητες νομικής σκέψης, έρευνας, συνεργασίας και επιχειρηματολογίας.
Η βράβευση των διακριθέντων ομάδων θα πραγματοποιηθεί σε επίσημη εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.
