Δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος κατοίκων σε χωριά του Ξηρομέρου από το ΕΛΙΚΑΡ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) συνεχίζει το κοινωνικό του πρόγραμμα για δωρεάν πλήρη καρδιολογικό έλεγχο κατοίκων σε απομακρυσμένα χωριά της Ελλάδας, στα πλαίσιο της δράσης «προσέχω την καρδιά μου» . Στις 22, 23 και 24 Απριλίου 2026 η δράση «ταξιδεύει» στην Πλαγιά και την Κατούνα του Ξηρομέρου, υπό την Αιγίδα του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου. Οι εξετάσεις θα γίνονται στο περιφερειακό ιατρείο Πλαγιάς και στο Κέντρο Υγείας Κατούνας, αντίστοιχα. Ο καρδιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει: Υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς), ηλεκτροκαρδιογράφημα & μέτρηση αρτηριακής πίεσης και πραγματοποιείται από ιατρούς καρδιολόγους.



Τα ευρήματα που ανακύπτουν από την εξέταση των πολιτών, πολλά από τα οποία προκύπτουν θέματα καρδιαγγειακής υγείας, καθοδηγούνται για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία της πρόληψης, που προάγει η δράση του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας. Αυτός είναι ο 9ος σταθμός της δράσης του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ., που έχει ξεκινήσει από το 2022, με μεγάλη επιτυχία. Σε αυτό το διάστημα έχουν εξετασθεί δωρεάν περισσότεροι από 700 συνάνθρωποι μας, που ζουν σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε τακτικούς ιατρικούς ελέγχους και αξιόπιστη ενημέρωση για την πρόληψη της καρδιαγγειακής τους υγείας. Την προσπάθεια στηρίζουν η Τράπεζα της Ελλάδος και η Altagrafico



