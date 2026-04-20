Απώλεια άγκυρας για το επιβατικό «Διαγόρας» στο λιμάνι της Κάσου

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Διαγόρας» έχασε τη δεξιά άγκυρά του κατά τη διαδικασία του απόπλου από το λιμάνι της Κάσου προς το λιμάνι της Σητείας, αναφέρει το Λιμενικό ΣώμαΤο πλοίο απέπλευσε για το λιμάνι της Σητείας με 397 επιβάτες, 31 Ι.Χ.Ε., 14 φορτηγά και 4 δίκυκλα.Κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Σητείας, όπου μετά την χορήγηση πιστοποιητικού διατήρησης Η' κλάσης από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα, πλοίο απέπλευσε για τη συνέχιση του προγραμματισμένου δρομολογίου του με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.