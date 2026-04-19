Εξιχνιάστηκαν 13 κλοπές σε ιερούς ναούς στην Κοζάνη, συνελήφθησαν δύο άτομα
Συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 46 και 47 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και τα στοιχεία 50χρονου, ως συνεργού
Εξιχνιάστηκαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 13 περιπτώσεις κλοπών, για τις οποίες συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 46 και 47 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών τετελεσμένες από δύο ή περισσότερα άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών ενεργώντας κατ’ εξακολούθηση και σε απόπειρα, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών κατά περίπτωση.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης ταυτοποιήθηκαν και τα στοιχεία 50χρονου άντρα, ως συνεργού των συλληφθέντων σε ορισμένες από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις κλοπών, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία.
Μετά από επιστάμενες έρευνες των ανωτέρω αστυνομικών στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, εντοπίστηκε προχθές (17/04) τις απογευματινές ώρες, σε περιοχή της Κοζάνης, ΙΧ, με οδηγό τον 46χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν εντός του οχήματος δοχείο και 2 μπουκάλια που περιείχαν συνολικά 6 λίτρα λάδι και το χρηματικό ποσό των 95,60 ευρώ σε κέρματα, την κατοχή των οποίων αδυνατούσε να δικαιολογήσει.
Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, ο 46χρονος από κοινού με τον 47χρονο στις (16 και 17/4) τις βραδινές ώρες, διέπραξαν συνολικά 10 κλοπές σε Ιερούς Ναούς στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης (5 τετελεσμένες και 5 σε απόπειρα), ενώ κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Μαρτίου έως και (20/3), ο 47χρονος από κοινού με τον 50χρονο διέπραξαν 1 κλοπή σε Ιερό Ναό, 1 κλοπή σε αποθήκη αγροικίας, και 1 κλοπή σε αποθήκη καταστήματος οικοδομικών υλικών, σε περιοχές της Κοζάνης, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παρανόμως.
Πρωινές ώρες του Σαββάτου (18/4) πραγματοποιήθηκαν από προαναφερόμενους αστυνομικούς έρευνες στις οικίες των ανωτέρω δραστών, όπου μόνο στην οικία του 46χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 ναρκωτικά δισκία και 2 αλυσοπρίονα την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.
Συνολικά κατασχέθηκαν όχημα, ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων, το χρηματικό ποσό των 95,60 ευρώ, 8 ναρκωτικά δισκία, 2 αλυσοπρίονα και 2 μπουκάλια που περιείχαν συνολικά 6 λίτρα λάδι.
Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
