Στο λιμάνι του Λαυρίου εκτάκτως το «Champion Jet I» μετά τον τραυματισμό 32χρονου ναυτικού
Στο λιμάνι του Λαυρίου εκτάκτως το «Champion Jet I» μετά τον τραυματισμό 32χρονου ναυτικού
Το πλοίο παραμένει στο Λαύριο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Στο λιμάνι του Λαυρίου κατέπλευσε πριν από λίγη ώρα επιβατηγό «Champion Jet I», έπειτα από περιστατικό τραυματισμού μέλους του πληρώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πάρο προς Μύκονο, Τήνο, Άνδρο και Ραφήνα, κατέπλευσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου προκειμένου να αποβιβαστεί 32χρονος, μέλος του πληρώματος, ο οποίος είχε τραυματιστεί.
Η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο η αποβίβασή του κρίθηκε αναγκαία για την άμεση παροχή ιατρικής φροντίδας.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, το “Champion Jet I” πρόκειται να παραμείνει στο λιμάνι του Λαυρίου, καθώς στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν επιτρέπουν την ασφαλή συνέχιση του ταξιδιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πάρο προς Μύκονο, Τήνο, Άνδρο και Ραφήνα, κατέπλευσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου προκειμένου να αποβιβαστεί 32χρονος, μέλος του πληρώματος, ο οποίος είχε τραυματιστεί.
Η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο η αποβίβασή του κρίθηκε αναγκαία για την άμεση παροχή ιατρικής φροντίδας.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, το “Champion Jet I” πρόκειται να παραμείνει στο λιμάνι του Λαυρίου, καθώς στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν επιτρέπουν την ασφαλή συνέχιση του ταξιδιού.
