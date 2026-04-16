«Μην ξαναβγείς με αυτό το παιδί» παρακαλούσε τη Μυρτώ η παιδική της φίλη, μία μέρα πριν πεθάνει - Τι είπε για τον 23χρονο που πήγε με την κοπέλα στο ξενοδοχείο
«Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ, δεν έφυγε το παιδί μου, θα έρθει» λέει η μητέρα της
Λίγο πριν πουν το τελευταίο «αντίο» στην άτυχη 19χρονη από την Κεφαλονιά που εγκαταλείφθηκε σε πλατεία του Αργοστολίου και έχασε τη ζωή της, η παιδική της φίλη αλλά και η μητέρα της μίλησαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τη Μυρτώ και τις τελευταίες συζητήσεις που είχαν μαζί της.
Η παιδική της φίλη, αναφερόμενη στον 23χρονο με τον οποίο η Μυρτώ πήγε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο τόνισε πως η 19χρονη είχε συναναστροφές μαζί του διαδικτυακές κυρίως τον τελευταίο μήνα.
Μάλιστα, όπως είπε, την είχε προειδοποιήσει να μην κάνει παρέα μαζί του καθώς: «Δεν ακουγόντουσαν τόσο ωραία πράγματα γι' αυτό το παιδί. Τον είχαν διώξει οι γονείς του από το σπίτι και είχε πάει στην Αθήνα και εκδιδόταν. Αυτά όμως δεν τα δεχόταν ο ίδιος. Εχθές μου έστειλαν το link που είχε σαν συνοδός. Της είπα την προηγούμενη μέρα "Μυρτώ μου, σε παρακαλώ, σε έχω για έξυπνο κορίτσι, μην ξαναβγείς ξανά με αυτό το παιδί. Σε παρακαλώ, άκουσε με"».
Σύμφωνα με τη νεαρή κοπέλα, η 19χρονη της απάντησε πως ο 23χρονος την επόμενη μέρα θα έφευγε από την Κεφαλονιά με σκοπό να γυρίσει στην Αθήνα και έτσι δεν θα τον έβλεπε ξανά.
Αναφορικά με το βάψιμο της 19χρονης Μυρτώς, η παιδική της φίλη, η οποία είναι επαγγελματίας μακιγιέρ, τόνισε πως χρησιμοποιούσε τη νεαρή ως μοντέλο: «Είναι η δουλειά μου αυτή, τη χρησιμοποίησα σαν μοντέλο -να μην νομίζουν ότι η κοπέλα βαφόταν έτσι, συνέχεια, που δείχνουν μόνο αυτές τις φωτογραφίες. Αυτό ήταν δική μου δουλειά, και η Μυρτώ δεν βαφόταν έτσι. Είναι επαγγελματική φωτογραφία μακιγιέρ».
Ερωτηθείσα για τον πρωταθλητή της άρσης βαρών ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, η νεαρή απάντησε πως: «Είναι γνωστός στην Κεφαλονιά γιατί είχε φασαρίες με την αστυνομία γενικά» ενώ διευκρίνισε για τη φίλη της πως: «δεν έβγαινε το βράδυ ποτέ, ποτέ. Η Μυρτώ ήταν άγγελος. Είχε αδυναμία στον σκύλο της. Ήταν μια καλή φίλη. Δεν έχω άλλη φίλη σαν τη Μυρτώ».
«Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ, δεν έφυγε το παιδί μου, θα έρθει. Το βράδυ. Εχθές έλειψε και θα έρθει το βράδυ. Να 'το» είπε.
Αναφερόμενη στο παιδί της σημείωσε πως: «Η Μυρτούλα μου ήταν ένα καλό παιδί, ένα ευγενέστατο παιδί. Την είχα και εγώ και ο πατέρας της από κοντά. Δεν μας είχε μυστικά. Μου είπε "μαμά, θα βγω με τον τάδε". Της είπα "να βγεις παιδάκι μου". Σκέφτηκα, "ε, μετά το Πάσχα είναι, ασ'την να βγει". Στις 02:00 της έστειλα μήνυμα: "Μυρτούλα μου σε αγαπάω πάρα πολύ. Πρόσεχε, ζωή μου". Μου είπε: "Μαμά, και εγώ σ' αγαπώ". Της είπα: "Και εγώ, και ο μπαμπάς σε αγαπάμε πάρα πολύ"».
Η μητέρα της, 19χρονης ζητάει να μάθει τρία πράγματα: «Θέλω να μου εξηγήσουν πώς έγινε με το παιδί μου, γιατί μου το πετάξανε και τι της δώσανε. Και εννοείται να τιμωρηθούνε, να γλιτώσουν άλλα παιδιά. Τι του δώσανε του παιδιού μου; Γιατί βάλανε άλλα δύο άτομα. Γιατί μου το πεθάνανε το παιδί μου και μου το πετάξανε αβοήθητο. Θα ζούσε το παιδάκι μου τώρα. Ας έπαιρναν ένα τηλέφωνο».
Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα (22, 23 και 26 ετών) τα οποία έχει επιβεβαιωθεί πως να βρίσκονταν μαζί της τις ώρες που προηγήθηκαν και την άφησαν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία μετά από χρήση κοκαΐνης.
Ειδικότερα, στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκαν πάνω στο κρεβάτι τμήματα από τεχνητές βλεφαρίδες, καθώς και δύο κηλίδες αίματος. Παράλληλα, στο τραπέζι του δωματίου βρέθηκε λευκή πετσέτα επίσης με μια κηλίδα.
Την ίδια ώρα, στο μπάνιο του δωματίου καταγράφηκαν επίσης ευρήματα, καθώς εντοπίστηκε κηλίδα αίματος σε πετσέτα, αλλά και αντίστοιχη κηλίδα στον τοίχο.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν συλλεχθεί προκειμένου να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.
Τότε φώναξαν τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος έφερε τις ναρκωτικές ουσίες και έκανε χρήση μαζί τους. Έπειτα από μία ώρα ο 26χρονος έφυγε και ξαναγύρισε με νέα ποσότητα κοκαΐνης. Μαζί του στο ξενοδοχείο τη δεύτερη φορά πήγε και ο 22χρονος Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έκανε χρήση ναρκωτικών.
Τότε η 19χρονη φαίνεται μην άντεξε και να έχασε τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι τρεις νεαροί φέρεται να τη μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία και στη συνέχεια να την εγκατέλειψαν στο σημείο.
Λίγη ώρα αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
«Η Μυρτούλα θα έρθει το βράδυ, δεν έφυγε το παιδί μου, θα έρθει»Με τη φωτογραφία της αδικοχαμένης κόρης της στην αγκαλιά της «για να μην κρυώνει» όπως είπε, η μητέρα της Μυρτώς περιμένει το παιδί της να γυρίσει σπίτι.
Τα πρώτα ευρήματα από το μοιραίο δωμάτιο του ξενοδοχείου, αίμα σε τοίχο και πετσέτεςΚηλίδες αίματος σε τοίχο και πετσέτες είναι τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές από το ενοικιαζόμενο δωμάτιο του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά, όπου βρισκόταν η 19χρονη Μυρτώ προτού εγκαταλειφθεί σε πλατεία του Αργοστολίου και χάσει τη ζωή της.
Τι εντόπισαν οι Αρχές στο δωμάτιο του ξενοδοχείουΚατά την αυτοψία στον χώρο, οι Αρχές κατέγραψαν ευρήματα τόσο στο υπνοδωμάτιο όσο και στο μπάνιο, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Το χρονικόΣύμφωνα με τις πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα μετέβη σε ξενοδοχείο του Αργοστολίου γύρω στις 12 το βράδυ της Δευτέρας με τον 23χρονο φίλο της. Γύρω στις 2 το ξημέρωμα ο νεαρός φέρεται να της ζήτησε να κάνουν χρήση κοκαΐνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα