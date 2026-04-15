Τρεις οδηγοί πιάστηκαν να κάνουν «drift» σε ελέγχους της Τροχαίας στον Λυκαβηττό, δείτε βίντεο
Τρεις οδηγοί πιάστηκαν να κάνουν «drift» σε ελέγχους της Τροχαίας στον Λυκαβηττό, δείτε βίντεο
Βεβαιώθηκαν 10 παραβάσεις του ΚΟΚ ενώ αφαιρέθηκαν πέντε άδειες ικανότητας οδήγησης
Τρεις οδηγοί εντοπίστηκαν να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς (drift) στον λόφο του Λυκαβηττού, στο πλαίσιο ειδικής βραδινής επιχείρησης που οργάνωσε η Τροχαίας Αττικής για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων.
Κατά την αστυνομική επιχείρηση που έγινε το βράδυ της Τρίτης 14 Απριλίου στον λόφο του Λυκαβηττού εντοπίστηκαν από την Τροχαία, 3 οδηγοί να πραγματοποιούν μανούβρες πλαγιολίσθησης και επικίνδυνους ελιγμούς. Στην ίδια επιχείρηση οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους οχημάτων και οδηγών όπου βεβαιώθηκαν συνολικά 10 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων η μη χρήση προστατευτικού κράνους και η πρόκληση υπερβολικού θορύβου από ηχοσυστήματα των αυτοκινήτων. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν πέντε άδειες ικανότητας οδήγησης.
Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι παρόμοιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, προκειμένου να αποτραπούν οι αυτοσχέδιοι αγώνες και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια στην περιοχή.
Κατά την αστυνομική επιχείρηση που έγινε το βράδυ της Τρίτης 14 Απριλίου στον λόφο του Λυκαβηττού εντοπίστηκαν από την Τροχαία, 3 οδηγοί να πραγματοποιούν μανούβρες πλαγιολίσθησης και επικίνδυνους ελιγμούς. Στην ίδια επιχείρηση οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους οχημάτων και οδηγών όπου βεβαιώθηκαν συνολικά 10 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων η μη χρήση προστατευτικού κράνους και η πρόκληση υπερβολικού θορύβου από ηχοσυστήματα των αυτοκινήτων. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν πέντε άδειες ικανότητας οδήγησης.
Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι παρόμοιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, προκειμένου να αποτραπούν οι αυτοσχέδιοι αγώνες και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια στην περιοχή.
