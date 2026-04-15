Τρεις οδηγοί πιάστηκαν να κάνουν «drift» σε ελέγχους της Τροχαίας στον Λυκαβηττό, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λυκαβηττός Τροχαία Αττικής Τροχαία Αστυνομία

Τρεις οδηγοί πιάστηκαν να κάνουν «drift» σε ελέγχους της Τροχαίας στον Λυκαβηττό, δείτε βίντεο

Βεβαιώθηκαν 10 παραβάσεις του ΚΟΚ ενώ αφαιρέθηκαν πέντε άδειες ικανότητας οδήγησης

Τρεις οδηγοί πιάστηκαν να κάνουν «drift» σε ελέγχους της Τροχαίας στον Λυκαβηττό, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τρεις οδηγοί εντοπίστηκαν να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς (drift) στον λόφο του Λυκαβηττού, στο πλαίσιο ειδικής βραδινής επιχείρησης που οργάνωσε η Τροχαίας Αττικής για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση που έγινε το βράδυ της Τρίτης 14 Απριλίου στον λόφο του Λυκαβηττού εντοπίστηκαν από την Τροχαία, 3 οδηγοί να πραγματοποιούν μανούβρες πλαγιολίσθησης και επικίνδυνους ελιγμούς. Στην ίδια επιχείρηση οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους οχημάτων και οδηγών όπου βεβαιώθηκαν συνολικά 10 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων η μη χρήση προστατευτικού κράνους και η πρόκληση υπερβολικού θορύβου από ηχοσυστήματα των αυτοκινήτων. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν πέντε άδειες ικανότητας οδήγησης.

Ειδική τροχονομική δράση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.



Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι παρόμοιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, προκειμένου να αποτραπούν οι αυτοσχέδιοι αγώνες και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια στην περιοχή.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

