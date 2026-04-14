Ένα αναβαθμισμένο δίκτυο ύδρευσης δείχνει τι σημαίνει στην πράξη «καμία σταγόνα χαμένη»
«Τι ΔΣ του ΠΙΣ θα ήταν με αποκλεισμένους τους μισούς Ιατρικούς Συλλόγους;» λέει ο Γεωργιάδης και μιλά για εσωτερική σύγκρουση στους ιατρούς της χώρας
Τήρηση της απόφασης του ΣτΕ για τις εκλογές του ΠΙΣ, δεν θα υπάρξουν αποκλεισμοί πέραν των προβλεπόμενων, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Υγείας - Καλεί τους γιατρούς να σεβαστούν τη διαδικασία και τους νόμους και οι εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 26 Απριλίου να γίνουν με ηρεμία
Πιστός στην κατά γράμμα τήρηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που ακύρωνε τις αρχαιρεσίες του 2022 του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και απέκλειε συγκεκριμένους ιατρικούς συλλόγους από την εκλογική διαδικασία λόγω οικονομικών υποχρεώσεων μένει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης κάνοντας λόγο για μεγάλη σύγκρουση στο εσωτερικό των ιατρών στη χώρα.
Όπως λέει σε ανάρτησή του, «θα άξιζε να κάνω κάποτε μια ξεχωριστή Συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσω στον Ελληνικό λαό το μέγεθος της εσωτερικής συγκρούσεως μεταξύ των ιατρών. Είναι πραγματικά κρίμα αυτό που συμβαίνει» και αναρωτιέται «Μά τί είδους ΔΣ του ΠΙΣ θα ήταν χωρίς πάνω από τους μισούς ιατρούς της Χώρας να εκπροσωπούνται σε αυτό;».
Ο υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει εν ολίγοις πως δεν θα παρεκκλίνει ούτε λίγο από τις δικαστικές αποφάσεις, υπονοώντας πως δεν θα γίνει δεκτή καμία προσπάθεια… μεθόδευσης από τους κόλπους του ΠΙΣ.
Έχει προηγηθεί μια συνεδρίαση του ΔΣ, στην οποία ελήφθη η απόφαση να αποκλειστούν επιπλέον 12 Ιατρικοί Σύλλογοι από τις επικείμενες εκλογές από τους ήδη 18 αποκλεισμένους που προβλέπει το ΣτΕ. Δηλαδή το προσωρινό ΔΣ του ΠΙΣ ήθελε συνολικά να αποκλειστούν 30 Ιατρικοί Σύλλογοι.
Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας κάνει δεκτές αιτήσεις θεραπείας (διοικητικό ένδικο μέσο) και οι εκλογές προχωράνε με βάση την απόφαση του ΣτΕ και μάλιστα αναμένεται και σχετική Υπουργική Απόφαση, όπως τονίζει ο κ. Γεωργιάδης. Καλεί δε τους γιατρούς να σεβαστούν τη διαδικασία και τους νόμους και οι εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 26 Απριλίου να γίνουν με ηρεμία.
Όπως λέει, «έλαβα δύο αιτήσεις θεραπείας κατά της προσφάτου αποφάσεως του ανασυσταθέντος ΔΣ του ΠΙΣ, σύμφωνα με την οποία ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ από την εκλογική διαδικασία της 26ης Απριλίου περισσότεροι από τους μισούς ιατρούς της Χώρας. [...] Κάνω δημόσια έκκληση να επικρατήσει ηρεμία μεταξύ τους, σεβασμός στους νόμους και στις δικαστικές αποφάσεις και να έχουμε ήρεμες εκλογές. Όποιος παραβιάσει την Υπουργική μου απόφαση θα φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για την μεγάλη περιπέτεια στην οποία θα βρεθείς δυστυχώς ο ΠΙΣ ένας από τους ιστορικότερους επιστημονικούς Συλλόγους της Χώρας», αναφέρει συγκεκριμένα ο Υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:
«Προ ολίγου έλαβα στο επίσημο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και δεύτερη, μετά την πρώτη που είχε καταθέσει ο ΙΣΑ με ημερομηνία 08/04/2026, αίτηση θεραπείας, της προσφάτου αποφάσεως του ανασυσταθέντος μετά την απόφαση του ΣτΕ, Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ.
Σύμφωνα με την απόφαση του ανασυσταθέντος Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ, από τις επαναληπτικές εκλογές της 26ης Απριλίου ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ μία σειρά Ιατρικοί Σύλλογοι επιπλέον όσων το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο με την απόφαση του είχε ήδη αποκλείσει. Μεταξύ αυτών που αποκλείονται τώρα είναι ακόμη και ο ΙΣΑ δηλαδή πρακτικά περισσότεροι από τους μισούς ιατρούς της Χώρας. Μά τί είδους ΔΣ του ΠΙΣ θα ήταν χωρίς πάνω από τους μισούς ιατρούς της Χώρας να εκπροσωπούνται σε αυτό; Θα άξιζε να κάνω κάποτε μια ξεχωριστή Συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσω στον Ελληνικό λαό το μέγεθος της εσωτερικής συγκρούσεως μεταξύ των ιατρών. Είναι πραγματικά κρίμα αυτό που συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει μου είναι αδύνατον, ως ο εποπτεύων του ΠΙΣ Υπουργός να επιτρέψω τόσο εξόφθαλμη και βάναυση παραβίαση τόσο της Δικαστικής Αποφάσεως του ΣτΕ, όσο και της εκλογικής διαδικασίας.
Γί´αυτό θα κάνω δεκτές, εκδίδοντας άμεσα Υπουργική Απόφαση, τις αιτήσεις θεραπείας που μου υποβλήθηκαν. Οι σύλλογοι που αποκλείονται είναι μόνον όσοι δεν ήταν ταμειακά εντάξει το 2021 και αναφέρονται ονομαστικά στην απόφαση του ΣτΕ! Όσοι δεν αποκλείονται ονομαστικά στην απόφαση του ΣτΕ θα συμμετάσχουν κανονικά στις εκλογές. Εάν δεν γίνει σεβαστή η Υπουργική μου αυτή απόφαση τότε δεν θα επικυρώσω τα αποτελέσματα των δήθεν εκλογών και πρακτικά ο ΠΙΣ θα βρεθεί χωρίς νόμιμης συγκρότησης Διοικητικό Συμβούλιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται ακόμη και για την ύπαρξη του και με αποκλειστική ευθύνη του ανασυσταθέντος Διοικητικού του Συμβουλίου που προχώρησε σε αυτή την εξωφρενική απόφαση.
Κάνω δημόσια έκκληση σε όσους μεταξύ τους αντιδικούν, με δικαστικές προσφυγές, εξώδικα, μηνύσεις και αποκλεισμούς, να ασχοληθούν απλά στο να πείσουν τους συναδέλφους τους να τους ψηφίσουν. Οι εκλογές κερδίζονται στις κάλπες και όχι στα χαρτιά, στα δικαστήρια και στους αποκλεισμούς. Επιθυμώ να παρεμβαίνω όσο μπορώ λιγότερο και να επικρατήσει μεταξύ τους η ηρεμία και η συναδελφικότητα. Είμαι όμως υποχρεωμένος να τηρήσω τους νόμους και την δικαστική απόφαση».
Το παρασκήνιο και ο εκλογικός κυκεώνας του ΠΙΣΟ Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) θα βρεθεί σε έναν εκλογικό… κυκεώνα, καθώς θα εκλέξει Διοικητικό Συμβούλιο στα τέλη Απριλίου και μετά πάλι θα χρειαστεί τον Οκτώβριο όταν αναγκαστικά θα γίνουν οι εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων. Στο φόντο του χάους με τις αρχαιρεσίες του ΠΙΣ είναι κόντρες μεταξύ προέδρων κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων με το προηγούμενο προεδρείο του ΠΙΣ και η απόφαση του ΣτΕ.
Όλα ξεκίνησαν όταν τον περασμένο Ιανουάριο, ο επί δύο θητείες πρόεδρος και γνωστός πλαστικός χειρουργός από τη Θεσσαλονίκη, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, παραιτήθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο λόγος ήταν το έντονα συγκρουσιακό κλίμα μέσα στους κόλπους του Συλλόγου.
Συγκεκριμένα, μετά την προσφυγή της ΠΑΝΔΗΚΙ (Πανελλήνια Δημοκρατική Κίνηση Ιατρών, μια συνδικαλιστική παράταξη που συμμετέχει στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησης του ΠΙΣ) στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), το τελευταίο έκρινε άκυρες τις εκλογές του 2022, ακυρώνοντάς τες, επειδή συμμετείχαν Ιατρικοί Σύλλογοι που δεν ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι και όφειλαν μεγάλα ποσά στον ΠΙΣ, κάτι που απαγορεύεται από το νόμο.
Η ακύρωση των αρχαιρεσιών του 2022 ήρθε και με απόφαση του υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους, στην οποία αναφέρεται ότι το ΔΣ που προέκυψε από τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 2022 δεν έχει νόμιμη συγκρότηση. Σημειωτέον ότι τον Ιανουάριο και μέχρι τη διενέργεια νέων εκλογών, ορίστηκε προσωρινό ΔΣ στον ΠΙΣ με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Κουτσόπουλο.
Πριν λίγες εβδομάδες, μάλιστα, ο προσωρινός πρόεδρος φέρεται να κάλεσε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας παράταση της θητείας του σημερινού ΔΣ μέχρι τις τακτικές εκλογές του Συλλόγου, δηλαδή τον Οκτώβριο. Ο κ. Γεωργιάδης δεν το δέχθηκε, αρνούμενος κατηγορηματικά και λέγοντας πως θα εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ.
Επίσης, η Ολομέλεια των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων που έγινε στη Χίο ζητούσε πρώτα εκλογές στους τοπικούς συλλόγους, ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης ήταν κατηγορηματικός για επανάληψη στις εκλογές του ΔΣ άμεσα.
Υπό αυτά τα δεδομένα, ο ΠΙΣ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει την απόφαση συνεδρίασης, σύμφωνα με την οποία επαναληπτικές εκλογές για ανάδειξη οργάνων διοίκησης στις 26 Απριλίου.
Έτσι, αναμένεται να συμβεί το εξής παράδοξο: Στο τέλος Απριλίου θα εκλεγεί ΔΣ για τον ΠΙΣ αλλά τον Οκτώβριο, με τις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων, θα απαιτηθούν ξανά εκλογές για τον ΠΙΣ αφού τα μέλη του είναι οι Ιατρικοί Σύλλογοι και είναι εξαιρετικά πιθανό να αλλάξουν οι πρόεδροι και οι εκλέκτορες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα