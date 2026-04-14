Τρεις συλλήψεις στο Ρέθυμνο για ενδοοικογενειακή βία
Συνελήφθησαν ένας 17χρονος, ένας 45χρονος και ένας 50χρονος

Σε τρεις συλλήψεις ανδρών, ηλικίας 45, 50 και 17 ετών, προχώρησαν χθες (13/4) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης μάλιστα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κοινή οικία του 50χρονου και του 17χρονου, κατά την διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι (απομίμηση), γεμιστήρας, φυσίγγια και κάλυκας.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Best of Network

Δείτε Επίσης