Κινηματογραφική απόδραση δύο Ρομά κρατουμένων που κατάπιαν ξυραφάκια από το νοσοκομείο Τρικάλων
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρο τον νομό Τρικάλων, στήνοντας μπλόκα σε στρατηγικά σημεία
Κινηματογραφική ήταν η απόδραση τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, με πρωταγωνιστές δύο νεαρούς Ρομά κρατούμενους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalopinion.gr, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αργά το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, δηλώνοντας ότι είχαν καταπιεί ξυραφάκια. Οι πρώτες εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία αιχμηρών αντικειμένων στο σώμα τους, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη νοσηλεία τους στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο κρατουμένων.
Περίπου στις 2 τα ξημερώματα, οι κρατούμενοι ζήτησαν να μεταβούν στην τουαλέτα. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκμεταλλεύτηκαν τη στιγμή και, ύστερα από ένταση με τους εξωτερικούς φρουρούς και υπό την απειλή αρπαγής όπλου, κατάφεραν να διαφύγουν.
Έκτοτε παραμένουν άφαντοι, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό τους. Μάλιστα, ο ένας εκ των δύο φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για απόπειρες απόδρασης.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο κρατούμενοι βαρύνονται με αδικήματα που σχετίζονται με διαρρήξεις, ενώ οι εμπλεκόμενοι φρουροί φέρονται να αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για τις συνθήκες της απόδρασης.
Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Έρευνες για τον εντοπισμό τους
