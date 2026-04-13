Κινηματογραφική απόδραση δύο Ρομά κρατουμένων που κατάπιαν ξυραφάκια από το νοσοκομείο Τρικάλων
ΕΛΛΑΔΑ
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρο τον νομό Τρικάλων, στήνοντας μπλόκα σε στρατηγικά σημεία

2 ΣΧΟΛΙΑ
Κινηματογραφική ήταν η απόδραση τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, με πρωταγωνιστές δύο νεαρούς Ρομά κρατούμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalopinion.gr, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αργά το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, δηλώνοντας ότι είχαν καταπιεί ξυραφάκια. Οι πρώτες εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία αιχμηρών αντικειμένων στο σώμα τους, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη νοσηλεία τους στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο κρατουμένων.

Περίπου στις 2 τα ξημερώματα, οι κρατούμενοι ζήτησαν να μεταβούν στην τουαλέτα. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκμεταλλεύτηκαν τη στιγμή και, ύστερα από ένταση με τους εξωτερικούς φρουρούς και υπό την απειλή αρπαγής όπλου, κατάφεραν να διαφύγουν.


Έρευνες για τον εντοπισμό τους


Έκτοτε παραμένουν άφαντοι, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό τους. Μάλιστα, ο ένας εκ των δύο φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για απόπειρες απόδρασης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο κρατούμενοι βαρύνονται με αδικήματα που σχετίζονται με διαρρήξεις, ενώ οι εμπλεκόμενοι φρουροί φέρονται να αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για τις συνθήκες της απόδρασης.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης