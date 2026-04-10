Video: Πόσα Drones παράγει σήμερα ο Ελληνικός Στρατός;
Μια αθόρυβη αλλά ουσιαστική αμυντική επανάσταση συντελείται στα εργοστάσια του Ελληνικού Στρατού. Σε μονάδες μαζικής παραγωγής μη επανδρωμένων συστημάτων μετατρέπονται τα στρατιωτικά εργοστάσια, με τον Στρατό Ξηράς να στοχεύει στην πλήρη αυτονομία.
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από την ηγεσία του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ, επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ) στις Αχαρνές, όπου διαπίστωσε από κοντά την εντυπωσιακή εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής. Μαζί με το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στους Τοξότες Ξάνθης, τα δύο εργοστάσια παράγουν πλέον 4.000 drones το έτος, με τελικό στόχο τα 1.000 drones τον μήνα.
Η αναβάθμιση του 306 ΕΒΤ και ο τετραπλασιασμός της παραγωγής — από 1.000 σε 4.000 μονάδες ετησίως — αντιπροσωπεύει μια γεωμετρική πρόοδο που, μέχρι πρόσφατα, φαινόταν μακρινή προοπτική για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
