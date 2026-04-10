Γύθειο: Με κατάνυξη η περιφορά του Επιταφίου στη Νήσο Κρανάη, παιδιά τον στολίζουν και τον περιφέρουν
Συγκίνηση με το έθιμο του σταυρού στη θάλασσα και τον παιδικό Επιτάφιο στον ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Σε κλίμα κατάνυξης κορυφώνεται το Θείο Δράμα τη Μεγάλη Παρασκευή, με πλήθος πιστών να συρρέει στους ναούς για να προσκυνήσει τον Επιτάφιο. Στο Γύθειο, ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται σε ένα ιδιαίτερο έθιμο που ξεχωρίζει για τη συμβολική και συγκινησιακή του διάσταση.
Στη Νήσο Κρανάη, στον Ιερό Ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πραγματοποιήθηκε λίγο νωρίτερα η περιφορά του παιδικού Επιταφίου, τον οποίο στόλισαν τα ίδια τα παιδιά, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια και την περιφορά του γύρω από τον ναό.
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ψαλμωδίας των εγκωμίων, αναβίωσε και το έθιμο με τον Σταυρό που περιφέρεται στη θάλασσα. Ένα σκάφος με τον Σταυρό ξεκίνησε από το λιμάνι του Γυθείου και διέσχισε τα νερά της περιοχής, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη μυσταγωγική ατμόσφαιρα.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Μάνης, αναδεικνύοντας τη συμμετοχή των παιδιών στη βιωματική προσέγγιση των ημερών και τη διατήρηση των τοπικών παραδόσεων.
