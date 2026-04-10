Ύδρα: Κατάνυξη στην Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, δείτε βίντεο
Την τελετή της Αποκαθηλώσεως τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και συγκίνησης τελέστηκε η Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως του Εσταυρωμένου στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ύδρα, παρουσία πλήθους πιστών.

Την τελετή της Αποκαθηλώσεως τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ.

Με ευλάβεια και σεβασμό, ο Σεβασμιώτατος προχώρησε στην αποκαθήλωση του Σώματος του Κυρίου από τον Σταυρό, αποδίδοντας το συμβολικό μήνυμα της θυσίας και της ελπίδας της Αναστάσεως.

Μέσα στη θάλασσα η περιφορά του Επιταφίου στην Ύδρα

Την ίδια ώρα, σε κλίμα κατάνυξης αναμένεται να γίνει και η περιφορά του Επιταφίου στην Ύδρα. Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα έθιμα του νησιού καθώς γίνεται μέσα στη θάλασσα, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στα Καμίνια.

Αφού τελειώσει η περιφορά του Επιταφίου στη συνοικία, η πομπή καταλήγει στη θάλασσα και οι βαστάζοι ακουμπούν τα πόδια του Επιταφίου στο νερό για να ευλογηθούν και να καθαγιαστούν τα ύδατα.

Στη συνέχεια γίνεται δέηση υπέρ των ναυτικών που ταξιδεύουν, για ήσυχα ταξίδια και καλό γυρισμό.

