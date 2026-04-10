Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις νεαροί για μπαράζ διαρρήξεων σε 23 οχήματα σε Καλαμαριά και Χαριλάου
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις νεαροί για μπαράζ διαρρήξεων σε 23 οχήματα σε Καλαμαριά και Χαριλάου
Στην κατοχή τους βρέθηκαν κινητά, tablet, διαρρηκτικά εργαλεία και αντικείμενα που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν
Τρεις νεαροί συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, έπειτα από αναζητήσεις για τον εντοπισμό δραστών διαρρήξεων οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς.
Πρόκειται για έναν αλλοδαπό και δύο ημεδαπούς, οι οποίοι, μέσα σε λίγες ώρες διέρρηξαν 12 οχήματα, ενώ, όπως προέκυψε από τη συνεχιζόμενη έρευνα, τρεις μέρες νωρίτερα, μαζί με συνομήλικο συνεργό τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, προέβησαν στη διάρρηξη 11 ακόμη οχημάτων, στην περιοχή Χαριλάου, απ’ όπου αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και πλήθος προσωπικών αντικειμένων των κατόχων τους, όπως γυαλιά, αρώματα κ.α.
Κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες διαπιστώθηκε ότι έφεραν χρηματικά ποσά, τρία κινητά τηλέφωνα, ένα φορητό υπολογιστή τύπου tablet, διαρρηκτικά εργαλεία, φακούς και πλήθος αντικειμένων την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.
Πέραν της δικογραφίας που περιλαμβάνει τα τέσσερα προαναφερόμενα άτομα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πρόκειται για έναν αλλοδαπό και δύο ημεδαπούς, οι οποίοι, μέσα σε λίγες ώρες διέρρηξαν 12 οχήματα, ενώ, όπως προέκυψε από τη συνεχιζόμενη έρευνα, τρεις μέρες νωρίτερα, μαζί με συνομήλικο συνεργό τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, προέβησαν στη διάρρηξη 11 ακόμη οχημάτων, στην περιοχή Χαριλάου, απ’ όπου αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και πλήθος προσωπικών αντικειμένων των κατόχων τους, όπως γυαλιά, αρώματα κ.α.
Κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες διαπιστώθηκε ότι έφεραν χρηματικά ποσά, τρία κινητά τηλέφωνα, ένα φορητό υπολογιστή τύπου tablet, διαρρηκτικά εργαλεία, φακούς και πλήθος αντικειμένων την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.
Πέραν της δικογραφίας που περιλαμβάνει τα τέσσερα προαναφερόμενα άτομα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα