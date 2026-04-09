Τι σημαίνει η νέα πινακίδα που τοποθετήθηκε στη Βασιλίσσης Όλγας
Η πινακίδα αφορά τον λεγόμενο «ανακάμπτοντα ελιγμό αριστερά»

Μία ασυνήθιστη πινακίδα θα δουν όσοι οδηγοί κινούνται στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας.

Το σχήμα της θυμίζει σε κάποιους πέταλο, σε άλλους πώμα μπουκαλιού.

Η πινακίδα, ωστόσο, αφορά τον λεγόμενο «ανακάμπτοντα ελιγμό αριστερά». Πρόκειται για μια διαφορετική φιλοσοφία στροφής, όπου ο οδηγός δεν στρίβει άμεσα αριστερά από τη λωρίδα του, αλλά ακολουθεί μια ελεγχόμενη πορεία, συνήθως σε δύο φάσεις, αξιοποιώντας τη ρύθμιση των φαναριών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, λιγότερες συγκρούσεις και πιο ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης σήμανσης συνδέεται άμεσα με τη νέα μορφή της Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας. Ο δρόμος πλέον δεν εξυπηρετεί μόνο αυτοκίνητα, αλλά ενσωματώνει πεζούς, ποδήλατα και μέσα μικροκινητικότητας, αλλάζοντας πλήρως τη λογική μετακίνησης στο κέντρο.

Στην πράξη, για όσους κινούνται από το Σύνταγμα προς τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα να κατευθυνθούν προς την Πλάκα χωρίς να χρειαστεί να κάνουν τον γνωστό «κύκλο» γύρω από την πλατεία.

Ο ελιγμός γίνεται ελεγχόμενα, με τη βοήθεια φωτεινού σηματοδότη, μειώνοντας τόσο την ταλαιπωρία όσο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Πηγή: newsauto
