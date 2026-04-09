Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκε συρμός, επιβάτες περπάτησαν 600 μέτρα στη σήραγγα
ΕΛΛΑΔΑ
Λίγο μετά τις 10:00 η λειτουργία του μετρό αποκαταστάθηκε - Η σχετική ανακοίνωση για το περιστατικό

Τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε στο μετρό Θεσσαλονίκης, το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (9/4).

Συγκγκειμέμνα λίγο μετά τις 09:00 ο συρμός ακινητοποιήθηκε μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «25ης Μαρτίου».

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Parallaxi, οι επιβάτες βγήκαν από τον συρμό με ασφάλεια στη σήραγγα και περπάτησαν περίπου 600 μέτρα μέχρι τον σταθμό της «25ης Μαρτίου» από όπου και εξήλθαν.

Λίγο μετά τις 10:00 η λειτουργία του μετρό αποκαταστάθηκε.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

Από το σταθμό «Μαρτίου» έως το σταθμό «Νέα Ελβετία» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Μαρτίου». Το παραπάνω σημαίνει ότι οι επιβάτες που κινούνται προς κέντρο ή προς Νέα Ελβετία μετεπιβιβάζονται στον σταθμό «25η Μαρτίου» στην άλλη τροχιά και συνεχίζουν το δρομολόγιό τους.
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Δείτε Επίσης