Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκε συρμός, επιβάτες περπάτησαν 600 μέτρα στη σήραγγα
Τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε στο μετρό Θεσσαλονίκης, το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (9/4).
Συγκγκειμέμνα λίγο μετά τις 09:00 ο συρμός ακινητοποιήθηκε μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «25ης Μαρτίου».
Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Parallaxi, οι επιβάτες βγήκαν από τον συρμό με ασφάλεια στη σήραγγα και περπάτησαν περίπου 600 μέτρα μέχρι τον σταθμό της «25ης Μαρτίου» από όπου και εξήλθαν.
Λίγο μετά τις 10:00 η λειτουργία του μετρό αποκαταστάθηκε.
Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:Από το σταθμό «Μαρτίου» έως το σταθμό «Νέα Ελβετία» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Μαρτίου». Το παραπάνω σημαίνει ότι οι επιβάτες που κινούνται προς κέντρο ή προς Νέα Ελβετία μετεπιβιβάζονται στον σταθμό «25η Μαρτίου» στην άλλη τροχιά και συνεχίζουν το δρομολόγιό τους.
