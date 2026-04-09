Μαρούσι: 17χρονος μαχαιρώθηκε από ληστή που προσπάθησε να του πάρει χρυσή αλυσίδα
Ο 17χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο στέρνο, το χέρι και το πόδι
Επίθεση με μαχαίρι από ληστή δέχθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ένας 17χρονος στο Μαρούσι.
Ο 17χρονος ήταν μαζί με δύο φίλους του στη συμβολή των οδών Δάφνης και Αναπαύσεως όταν ένας άγνωστος άνδρας του επιτέθηκε και προσπάθησε απειλώντας με μαχαίρι να του αφαιρέσει μια χρυσή αλυσίδα.
Όταν ο 17χρονος αντιστάθηκε, ο άγνωστος δράστης τον τραυμάτισε στο στέρνο, σε χέρι και σε πόδι πριν να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.
Μετά την επίθεση με μαχαίρι, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και στη συνέχεια στον Ερυθρό Σταυρό με την κατάσταση της υγείας του ευτυχώς να μην εμπνέει ανησυχία.
