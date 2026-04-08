Συνελήφθη 42χρονος στη Νίκαια για απάτες με κρυπτονομίσματα, πάνω από 370.000 ευρώ τα κέρδη του
Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις απάτης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης
Στη σύλληψη ενός 42χρονου άντρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτες με το ποσό να ξεπερνά τα 376.000 ευρώ προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Ο 42χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) στη Νίκαια καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 10 ετών, για το αδίκημα της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση το περιουσιακό όφελος και η ζημιά της οποίας υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ.
Ειδικότερα, ο 42χρονος από το Νοέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2019, από κοινού με συνεργό του, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά πείθοντας τα θύματά τους, ότι θα τα επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα, με υποσχόμενα κέρδη. Διέπραξαν συνολικά 27 περιπτώσεις απάτης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 376.000 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα