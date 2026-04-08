Άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ρύπανσης στο λιμάνι του Πειραιά, δείτε φωτογραφίες
Εντυπωσιακές εικόνες από την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά για την αντιμετώπιση ρύπανσης των υδάτων με τη συμμετοχή κρουαζιερόπλοιου
Άσκηση ενεργοποίησης του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου στον Σταθμό Κρουαζιέρας της ΟΛΠ ΑΕ στο λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο προσομοίωσης περιστατικού ρύπανσης, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΟΛΠ ΑΕ.
Η άσκηση διεξήχθη κατόπιν οδηγίας του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης ασκήσεων ετοιμότητας σε εθνικό επίπεδο.
Στον Λιμένα Πειραιά, η άσκηση έκτακτης ανάγκης οργανώθηκε σε συνεργασία με την Antipollution ΑΕ και προσομοίωσε σενάριο αντιμετώπισης διαρροής πετρελαίου με εμπλεκόμενο κρουαζιερόπλοιο.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία εξοπλισμός αντιρρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων πλωτών φραγμάτων, skimmers και φραγμάτων περιορισμού ρύπανσης.
Πλωτό φράγμα αναπτύχθηκε επίσης περιμετρικά του κρουαζιερόπλοιου, με την υποστήριξη των σκαφών αντιμετώπισης Orca, Eco Wave και Fighter.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες να υλοποιούνται σύμφωνα με τον σχεδιασμό.
Ανάπτυξη εξοπλισμού αντιρύπανσης
