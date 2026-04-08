Συνελήφθη καθηγητής μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
O 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή

1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη ενός 37χρονου καθηγητή που παρέδιδε ιδιωτικά μαθήματα μουσικής προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη, καθώς φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά ένα κορίτσι 14 ετών.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, το ίδιο το κορίτσι μαζί με τους γονείς του, προχώρησε στην καταγγελία σε βάρος του 37χρονου, με τις αστυνομικές αρχές των Χανίων να κινητοποιούνται τάχιστα, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τον άνδρα.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί διάταξη βάσει της οποίας γίνεται άρση απορρήτου και δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφικών του κατηγορουμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί κακοποίηση από το συγκεκριμένο άτομο.

O 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

