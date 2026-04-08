Θεοδωρικάκος: «Η επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης δεν θα περάσει»

«Αφορούν την περιφέρεια και δύσκολες περιοχές όπως είναι η Καστοριά, η Κομοτηνή, η Λάρισα και τα Ιωάννινα», όπως είπε. Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως θα στηριχθεί και η ελληνική βιομηχανία με 200 εκατ. ευρώ από το Modernisation Fund για το 2026 και θα δοθούν 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους.Επισήμανε ότι την επόμενη εβδομάδα «έρχονται τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και παραμεθόριες περιοχές και θα δώσουμε τη δυνατότητα σε δεκάδες επενδυτικά σχέδια να λάβουν ενισχύσεις. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να πέφτει ζεστό χρήμα στην οικονομία».Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε ιδιαιτέρως σημαντική στην πράξη τη μεταρρύθμιση για τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κάτι που ομολογουν πλέον οι πάντες, όπως είπε χαρακτηριστικά.«Βάλαμε το νομοθετικό πλαίσιο με το πολύ αυστηρό μέτρο του πλαφόν σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη συντήρησης, η Αρχή οφείλει να το εφαρμόζει με πολύ αυστηρούς ελέγχους και πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν το νόμο», τόνισε.