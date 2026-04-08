Πάσχα στον Πύργο Σαντορίνης: Το έθιμο με τα χιλιάδες φαναράκια που κάνει τον γύρο του κόσμου, δείτε βίντεο
Ο Πύργος Σαντορίνης μεταμορφώνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο χειροποίητα φαναράκια - Το θέαμα προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο που επιθυμούν να ζήσουν μια αυθεντική πασχαλινή εμπειρία
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ιδιαίτερα πασχαλινά έθιμα της Ελλάδας ζωντανεύει κάθε χρόνο στον Πύργο Σαντορίνης.
Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, και ιδιαίτερα τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, χιλιάδες χειροποίητα φαναράκια τοποθετούνται με φροντίδα στα σοκάκια, στα σκαλοπάτια, στους τοίχους και στις στέγες των σπιτιών, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη.
Η κατανυκτική ατμόσφαιρα κορυφώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν πραγματοποιείται η περιφορά του Επιταφίου μέσα στα φωτισμένα καλντερίμια. Οι ψαλμωδίες, οι ήχοι της καμπάνας και το φως των κεριών δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία, που συνδυάζει τη θρησκευτική κατάνυξη με τη μοναδική αισθητική του τοπίου.
Το θέαμα των φαναριών που απλώνονται σε κάθε γωνιά του χωριού δημιουργεί ένα εντυπωσιακό παιχνίδι φωτός και σκιάς, προσφέροντας μια εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς αλλού
Παρά τη διεθνή προβολή του, ο χαρακτήρας του εθίμου παραμένει βαθιά τοπικός, διατηρώντας την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά της κοινότητας που το στηρίζει.
Μια μοναδική εμπειρίαΜε το σούρουπο, όταν τα φαναράκια ανάβουν ένα-ένα, ο Πύργος μοιάζει να αγκαλιάζεται από μια θερμή, χρυσαφένια λάμψη που αναδεικνύει την αρχιτεκτονική του χωριού και δημιουργεί ένα σκηνικό σχεδόν κινηματογραφικό που κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω των social media.
Το Μεγάλο Σάββατο, η προσμονή της Ανάστασης συνοδεύεται από ακόμη περισσότερα φώτα, ενώ ολόκληρος ο οικισμός μοιάζει να συμμετέχει σε μια μεγάλη γιορτή ελπίδας και αναγέννησης.
@evypreka_ Pyrgos Santorini lights up with thousands of flames, turning the whole village into a glowing masterpiece. #HolyFriday #PyrgosSantorini #GreekEaster #EasterInGreece #SantoriniNights #TraditionAndFire
Τα τελευταία χρόνια, το πασχαλινό αυτό έθιμο έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πόλο έλξης για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν μια αυθεντική πλευρά της ελληνικής παράδοσης.
In Pyrgos Santorini during Easter, the village transforms with thousands of handmade lanterns lighting up the streets and rooftops, creating a magical atmosphere. This Friday and Saturday, there are traditional processions, fireworks, and candlelit celebrations that make it one of the most unique Easter experiences in Greece. 📍Pyrgos,Santorini♬ πρωτότυπος ήχος - North.Santorini
