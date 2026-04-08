Πάσχα στον Πύργο Σαντορίνης: Το έθιμο με τα χιλιάδες φαναράκια που κάνει τον γύρο του κόσμου, δείτε βίντεο
Πασχαλινά έθιμα Σαντορίνη

Πάσχα στον Πύργο Σαντορίνης: Το έθιμο με τα χιλιάδες φαναράκια που κάνει τον γύρο του κόσμου, δείτε βίντεο

Ο Πύργος Σαντορίνης μεταμορφώνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο χειροποίητα φαναράκια - Το θέαμα προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο που επιθυμούν να ζήσουν μια αυθεντική πασχαλινή εμπειρία

Πάσχα στον Πύργο Σαντορίνης: Το έθιμο με τα χιλιάδες φαναράκια που κάνει τον γύρο του κόσμου, δείτε βίντεο
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ιδιαίτερα πασχαλινά έθιμα της Ελλάδας ζωντανεύει κάθε χρόνο στον Πύργο Σαντορίνης.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, και ιδιαίτερα τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, χιλιάδες χειροποίητα φαναράκια τοποθετούνται με φροντίδα στα σοκάκια, στα σκαλοπάτια, στους τοίχους και στις στέγες των σπιτιών, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη.

Μια μοναδική εμπειρία

Με το σούρουπο, όταν τα φαναράκια ανάβουν ένα-ένα, ο Πύργος μοιάζει να αγκαλιάζεται από μια θερμή, χρυσαφένια λάμψη που αναδεικνύει την αρχιτεκτονική του χωριού και δημιουργεί ένα σκηνικό σχεδόν κινηματογραφικό που κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω των social media.

Πάσχα στον Πύργο Σαντορίνης: Το έθιμο με τα χιλιάδες φαναράκια που κάνει τον γύρο του κόσμου, δείτε βίντεο
Το εντυπωσιακό έθιμο από ψηλά / Φωτογραφία: Shutterstock

Η κατανυκτική ατμόσφαιρα κορυφώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν πραγματοποιείται η περιφορά του Επιταφίου μέσα στα φωτισμένα καλντερίμια. Οι ψαλμωδίες, οι ήχοι της καμπάνας και το φως των κεριών δημιουργούν μια μοναδική εμπειρία, που συνδυάζει τη θρησκευτική κατάνυξη με τη μοναδική αισθητική του τοπίου.
@evypreka_ Pyrgos Santorini lights up with thousands of flames, turning the whole village into a glowing masterpiece. #HolyFriday #PyrgosSantorini #GreekEaster #EasterInGreece #SantoriniNights #TraditionAndFire
Το Μεγάλο Σάββατο, η προσμονή της Ανάστασης συνοδεύεται από ακόμη περισσότερα φώτα, ενώ ολόκληρος ο οικισμός μοιάζει να συμμετέχει σε μια μεγάλη γιορτή ελπίδας και αναγέννησης.

Το θέαμα των φαναριών που απλώνονται σε κάθε γωνιά του χωριού δημιουργεί ένα εντυπωσιακό παιχνίδι φωτός και σκιάς, προσφέροντας μια εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς αλλού

In Pyrgos Santorini during Easter, the village transforms with thousands of handmade lanterns lighting up the streets and rooftops, creating a magical atmosphere. This Friday and Saturday, there are traditional processions, fireworks, and candlelit celebrations that make it one of the most unique Easter experiences in Greece. 📍Pyrgos,Santorini

Τα τελευταία χρόνια, το πασχαλινό αυτό έθιμο έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πόλο έλξης για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν μια αυθεντική πλευρά της ελληνικής παράδοσης.

Πάσχα στον Πύργο Σαντορίνης: Το έθιμο με τα χιλιάδες φαναράκια που κάνει τον γύρο του κόσμου, δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Shutterstock

Παρά τη διεθνή προβολή του, ο χαρακτήρας του εθίμου παραμένει βαθιά τοπικός, διατηρώντας την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά της κοινότητας που το στηρίζει.
Thema Insights

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

